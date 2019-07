11 lug 2019 17:51

“MIKE MI FECE IL CULO” – PAOLA BARALE, OSPITE DEL PROGRAMMA “NON DISTURBARE”, RACCONTA COME IL RAPPORTO CON MIKE BONGIORNO SI INCRINÒ PER SEMPRE DOPO AVERGLI COMUNICATO CHE ABBANDONAVA “LA RUOTA DELLA FORTUNA”: “NON REAGÌ BENE, MI FECE UN CU*O IN STUDIO DAVANTI A TUTTI. DOVEVAMO REGISTRARE ANCORA UN MESE DI PUNTATE E NON MI RIVOLSE PIÙ LA PAROLA. NON FACEMMO MAI PACE…” (VIDEO)