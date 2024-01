13 gen 2024 13:20

“MILANO NON È PIÙ SICURA, LE PERSONE SONO CAPACI DI FARE DI TUTTO PER SOLDI. IO ME NE SONO ANDATO” – MASSIMO BOLDI PARLA DEL SUO “ESODO” DALLA MADONNINA A CAUSA DELL’AUMENTO DI CRIMINI E PROBLEMI DI SICUREZZA NELLA CITTÀ: “LA SITUAZIONE È PEGGIORATA RISPETTO AL PASSATO. IL MALESSERE E LA DELINQUENZA PROLIFERANO SOPRATTUTTO NEI QUARTIERI PIÙ POVERI” – “VIVO FUORI CITTÀ. A CASA SONO PRATICAMENTE CHIUSO IN UNA CASSAFORTE, CON TELECAMERE E SISTEMI DI SICUREZZA DELLA VIGILANZA PRIVATA, E PER FORTUNA CHE…”