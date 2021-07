21 lug 2021 12:12

“MIO PADRE NON HA MAI AVUTO DUBBI NEL DIRE CHE MONTANELLI ERA IL PIÙ BRAVO” – FATE LEGGERE A TRAVAGLIO IL POST SU FACEBOOK DI STEFANO MIGNANEGO, CHE RACCONTA LA VERITÀ SUL RAPPORTO TRA IL PADRE, PIERO OTTONE, E INDRO: “NEI SUOI DIARI MONTANELLI DICE CHE MIO PADRE GLI AVREBBE ANNUNCIATO IN LACRIME IL LICENZIAMENTO DAL CORRIERE, COME DECISIONE ESCLUSIVA DELLA PROPRIETÀ. NON ERA COSÌ: PIANSERO ENTRAMBI, MIO PADRE ERA COMMOSSO NEL VEDERE MONTANELLI AFFRANTO” - “IN OCCASIONE DELL'ATTENTATO, MIO PADRE E LEVI NON DECISERO DI OMETTERE IL NOME DI MONTANELLI DALLA PRIMA PAGINA DI CORRIERE E STAMPA. QUEL GIORNO MIO PADRE…”