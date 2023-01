17 gen 2023 17:54

“IL MIO PRESUNTO MARITO JAVIER RIGAU? È UN UOMO MALATO DI PUBBLICITÀ. ANCHE QUANDO SOGNA DICE BUGIE” – GINA LOLLOBRIGIDA AL VELENO IN UNA INTERVISTA INEDITA – “LUI NON MI HA MAI SFIORATO CON UN DITO E NON SONO SPOSATA CON LUI. IL DIFFICILE RAPPORTO CON MIO FIGLIO? NON CI STAVA PIÙ CON LA TESTA, HA TESTIMONIATO CONTRO DI ME ED È FINITO NELLA PARROCCHIA DI RIGAU, IL MIO PEGGIOR NEMICO. INVECE DI LAVORARE HA PREFERITO GIOCARE A TENNIS, IN FONDO NON È RIUSCITO A FARE UN LAVORO SERIO”