Claudio Sabelli Fioretti per “U – la Repubblica” - Estratti

FLAVIO BRIATORE ANNUNCIA DI ESSERE STATO OPERATO AL CUORE

Si può mangiare la pizza al caviale? Il mondo della pizza napoletana è in subbuglio. Ha un senso abbinare un cibo così costoso ad un piatto così popolare? Secondo Flavio Briatore sì. E allora vado a chiedergliene ragione. Nel suo villone di Monte Carlo mi riceve passeggiando a piedi nudi su tappeto soffici e morbidosi.

E le babbucce fucsia? Flavio, una volta erano la tua firma.

Le porto ancora. Ma sono in casa e preferisco andare a piedi nudi.

Quanto costavano?

600 euro.

Fai di nuovo parlare di te con la tua pizza. Quella che sfida lanapoletana.

I Crazy Pizza hanno sfondato.

La pizza al Pata Negra, il prosciutto di lusso, costa 80 euro…

E quella al caviale costa di più.

Quanto costa?

Col Beluga, 140 euro.

Quanti sono i Crazy Pizza?

Nel mondo 25...

Non mi raccapezzo più. Quanti Billionaire ci sono?

Tanti, a Dubai, in Sardegna, a Monte Carlo, a Sankt Motitz, a Londra… una ventina.

E gestisci tutto tu? I ristoranti, le spiagge, le discoteche, le pizzerie, le auto da corsa?

Io gestisco i manager.

Quanto costa lo champagne meno caro al Billionaire?

600 euro.

A buon mercato.

Calcola i costi. Lo spettacolo con 25 artisti. Più di cento dipendenti. Il costo delle loro case, del loro training. I nostri camerieri sono i migliori d’Italia.

Ti contestano la residenza a Monte Carlo. Per non pagare le tasse.

In Italia pago all’erario 5-6 milioni di euro all’anno.

Però non vuoi più investire in Italia.

In Italia non fanno che mettermi bastoni fra le ruote. L’assessore al comune di Roma se l’è presa perfino con i fiori con i quali abbiamo arredato il Crazy Pizza di via Veneto. All’assessore piace la monnezza per le strade ma i fiori non li sopporta.

Una tua frase famosa: c’è un po' di sfiga nel nascere a Verzuolo.

La logistica è importante.

Se fossi nato in Uganda...

Mi è andata di culo. Anche se…

elisabetta gregoraci noemi briatore

Anche se?

Io conosco bene il Kenya. In Kenya i ragazzi sono felici. Molto più dei ragazzi italiani. Ho detto a mio figlio: non ti ho mai visto ridere come ridono i bambini africani.

Morale?

Per avere successo è importante dove nasci, per essere felici no.

Ho avuto una spiata: nella tua agenda ci sono nomi di donnecriptati.

Mia moglie era molto gelosa. Il problema è che poi non mi ricordavo più a chi si rifessero i numeri. Allora ho smesso.

Una volta hai detto: sono di sinistra. Scherzavi?

Si parlava di socialismo. Pensavo fosse la politica giusta, aiutare la gente. Ero naif. Oggi i politici non fanno niente per la gente. E sono scarsi. Se non lo fossero non lavorerebbero per 100 mila euro l’anno. I miei managerini guadagnano tutti più di un politico. Nel giro di 3-4 anni guadagneranno 500 mila euro.

elisabetta gregoraci flavio briatore

Anche i tuoi camerieri guadagnano cifre alte,

Un cameriere del Billionaire tra stipendio e mance arriva a 10 mila euro al mese.

I radical chic non ti piacciono.

Ed io non piaccio ai radical chic. Sono i miei nemici. Ma per strada la gente mi riconosce: “Briatore! Grande! Fantastico! Sei il numero 1!”

Che orologio hai al polso?

Un Patek Philippe.

Valore?

200 mila euro.

Sei molto dimagrito. Ti sei asciugato. Sembri il sosia di Altan.

Sono stato male, ho avuto due tumori, parecchie operazioni. Anche al tendine.

Un disastro.

Però non mi ammalo mai. Non ho tempo per l’influenza.

Episodi compromettenti. Il gioco d’azzardo, le bische clandestine.

50 anni fa.

Un processo, una condanna.

A me piaceva giocare.

Perché ti hanno condannato? Truffavi? Baravi? Che facevi?

Un gruppo di gente barava. Io ero presente, ma non ero coinvolto, E poi non mi sono presentato al processo.

Diciamo che sei scappato negli Usa.

Sono stato un cretino completo. Sono stato condannato a un anno e mezzo. Poi sono stato amnistiato.

Quando eri il re della Formula 1 sei rimasto impelagato nella storia del Gran Premio di Singapore, accusato di aver chiesto a Nelson Piquet di andare a sbattere contro un muretto per fare vincere Moreno. Fosti radiato dalla Formula 1.

Mi sono preso le responsabilità perché ero il capo del team. Ma mi sono opposto alla radiazione, ho chiesto i danni morali alla FIA e ho vinto.

Piquet aveva confessato.

Perché l'avevo buttato fuori dal team.

Altro casino: il sequestro della tua mega barca per evasione fiscale.

Alla fine ho vinto io. Però nel frattempo i giudici avevano fatto una porcata, avevano messo all’asta la barca, due settimane prima della sentenza della Cassazione ed io ci ho rimesso un sacco di soldi. Ma ho denunciato i giudici.

A quanto è stata aggiudicata la barca?

Ando via a via per 7 milioni e mezzo di euro. Ne valeva 30.

Quando abitavi a Londra scoprirono una bomba davanti al tuo portone …

Era stata l’Ira, ma non era destinata a me. E comunque non esplose. Dopo due giorni fecero un comunicato: “Abbiamo sbagliato location”.

Tu sei amico di Trump.

L’ho molto frequentato. Nel week end prendevo l’aereo e in cinque ore da Londra ero a New York. Quando mi disse che si presentava alle elezioni pensai che fosse matto. La prima volta perse ma quando poi vinse andai al giuramento a Washington. Ero l'unico italiano. Al brunch da Cipriani in suo onore vennero due mila persone che avevano pagato mille dollari l’uno.

Vinse contro la Clinton. Poi perse contro Biden.

Peccato, con Trump presidente non ci sarebbe stata la guerra in Ucraina.

Se adesso Trump vince di nuovo?

La guerra finisce.

E come finisce?

Una parte di territorio che era già russo torna alla Russia. E i russi tornano a casa. Bisogna dire che Zelensky ha fatto un lavoro incredibile in comunicazione. E’ riuscito a far passare i russi per cattivi e gli ucraini per buoni.

Smettiamo di dargli le armi?

Dobbiamo smetterla assolutamente.

Entrerai mai in politica?

Impossibile. La bellezza di fare l’imprenditore è proprio il fare. I politici non fanno. Parlano.

Hai amici politici?

Qualcuno. Ma non ti dico chi.

Te lo dico io, Matteo Renzi. Gli hai presentato Trump.

E’ vero.

Che lingua parlava Renzi con Trump?

E’ quello che mi ha chiesto anche Trump.

Che cosa vuol dire essere ricco?

Vuol dire poter scegliere i migliori dottori. Se non sei ricco, quando vai in un ospedale per un controllo ti dicono vieni tra tre mesi. Noi ricchi, se andiamo per un controllo, dopo 20 minuti sappiamo tutto.

E non è giusto.

Non è giusto. La ricchezza andrebbe divisa tra tutti.

E tu la dividi?

Io ho fatto diventare ricche tantissime persone.

E tantissime persone hanno reso ricco te con il loro lavoro.

E’ assolutamente vero.

Quanto vale Flavio Briatore?

Dicono 600 milioni. Valgo abbastanza per essere sereno.

Giri con i soldi in tasca?

Mai. Ho tante carte di credito.

Quelle nere, quelle di platino…

Tutte, ce le ho tutte.

Come fai per le mance?

Quando esco la mia assistente mi da cento euro. La mia paghetta.

In questa villona quante persone di servizio hai?

Sei persone.

Le tue ultime fidanzate hanno tutte 40-45 anni meno di te.

A me, con tutto il rispetto, non piacciono le signore della mia età. Potendo scegliere…

Porti gli occhiali neri anche di notte.

Avevo un problema agli occhi. Poi mi sono operato. Ma ormai gli occhiali erano diventati un’abitudine.

E anche un tuo segno distintivo. Come le babbucce.

Su Instagram molti mi chiedono dove li compro

Sei diventato un influencer.

Ho un milione e mezzo di follower.

L'ultimo libro letto?

Non leggo niente.

Tra i tuoi collaboratori ci sono anche amici?

Mai. L’amicizia non deve entrare nel lavoro.

E non ti senti solo?

Come tutti gli imprenditori. Le decisioni vengono sempre prese in solitudine,

L’hai detto: l’importante nella vita non è la conoscenza…

…ma sono le conoscenze. Connecting people. Per questo non è importante che mio figlio vada all’università.

L’importante è che abbia le conoscenze. Un’altra frase famosa:come fanno le famiglie a vivere con 4.000 euro al mese?

Non si vive con 4.000 euro. L’affitto? Il vitto? Le spese di casa? Le vacanze? La scuola dei figli? E vestirsi? Come cazzo fanno con 4.000 euro?

Tu quanto spendi?

Non lo so. Ma più di 4 mila euro.

40 mila euro solo per il collegio di tuo figlio.

Molto di più.

Quanto di più?

Almeno 120 mila euro.

Sei cattolico?

Si.

Vai a messa?

No. Dio è dappertutto.

Preghi?

Parlo. Chiedo. Sottovoce.

Tuo figlio ti ha perdonato di averlo chiamato Nathan Falco?

E’ contentissimo. Ma è contento soprattutto di chiamarsi Briatore.

Ha avuto un bel culo.

Vorrei essere nato io con un padre come me.

Se tuo figlio venisse da te e ti dicesse di essere gay?

Per ora mi sembra un discreto playboy.

Se accadesse?

Nessun problema, ma potendo scegliere preferisco avere un figlio eterosessuale.

Sei stato mai innamorato?

Ho avuto quattro o cinque fidanzate cui ho voluto bene. Ma da perdere la testa mai.

La cosa più folle che hai fatto per amore?

Un grande atto d'amore per una donna è dedicarle il tuo tempo.

L’educazione sessuale di tuo figlio chi l’ha fatta?

Io. Gli ho spiegato tutto. Soprattutto di fare attenzione. “Se metti incinta una ragazza ti rovini la vita per sempre. La tua più grande catastrofe.

Anche la tua…

Anche la mia, ma soprattutto la sua.

Quanto dai di paghetta a tuo figlio?

500 euro al mese:

E la paghetta di Elisabetta Gregoraci?

Non te lo dico neanche sotto tortura. Però lei è contenta.

Ho letto 8 mila euro al mese.

Magari fosse vero.

Cosa pensi di questo governo?

Ho una grande ammirazione per la Meloni, Una con due palle così. Però non è aiutata dai suoi. Come se io in azienda avessi i manager che mi giocano contro.

Si è circondata di parenti.

Quando sei solo non ti fidi di nessuno. Giorgia si sente protetta dagli affetti familiari.

Sei sempre stato meloniano?

Mi piace proprio come donna. Forte, aggressiva.

Ti piace anche fisicamente? Ha solo 27 anni meno di te.

E’ una bella donna, Io sono suo amico e la trovo simpatica, spontanea.

E' mai venuta al Billionaire?

No, però è venuta al Twiga.

Ha pagato?

Certo che ha pagato. Pago anche io al Twiga.

Hai mai fatto chirurgia plastica?

Un lifting dodici anni fa. Mi hanno tolto il doppio mento.

Sei generoso?

Molto, troppo..

Paghi tu al ristorante?

Sempre.

Il conto più alto che hai mai pagato?

Otto persone, 1500 euro a testa.

Tu sei per il turismo di lusso. Che ne facciamo dei turisti poveri?

I turisti poveri sporcano e sono maleducati. Certi turisti sono dei vandali. Si buttano nelle fontane, spruzzano spray sui monumenti. Il turista ricco è più attento: ha cultura, educazione. Hai mai visto uno turista ricco che si butta nella fontana di Trevi o che pisciacontro gli ulivi pugliesi? Arrivano con lo zainetto, dormono nel sacco a pelo davanti a casa tua, sporcano e non ti danno una lira.

Hai mai avuto amicizie pericolose?

No.

Hanno trovato nella tua agendina numeri telefonici di mafiosi.

Quelli dei Gambino di New York. Avevano organizzato la serata di Iva Zanicchi che io avevo accompagnato.

Licenzieresti mai tuo figlio?

Non lo so. Ma se verrà a lavorare con me per prima cosa dovrà fare il cameriere. E se poi dimostrerà di essere bravo…

Non ho trovato nessuna biografia su Briatore. Tranne una che parla molto male di te, “Il signor Billionaire”. L’autore e l’editore dicono che hai mandato in giro un falso nipote a comprare tutte le copie.

Ma che senso ha?

Se non vuoi che la gente lo legga, lo togli dalla circolazione.

Io li ho querelati e hanno bloccato il libro.

Che cosa ti dava fastidio del libro?

Io non l'ho letto. Ma i miei avvocati che l’hanno letto mi hanno detto che era spazzatura. Come le cose che scrivevano quelli del Fatto Quotidiano. Ma adesso anche quelli del Fatto sono cambiati. Senti che cosa mi ha scritto il condirettore Peter Gomez. ”Flavio non c'è più religione, il Fatto che parla bene delle tue iniziative. E’incredibile”. E poi mi ha invitato alla sua trasmissione televisiva. A me Gomez piace perché non è carogna come Marco Travaglio.

L'attore vuole morire sul palco. Tu vuoi morire mentre mangi una pizza al caviale?

No, forse è meglio morire trombando.

Gioco della torre. Chi butteresti fra Boccia o Sangiuliano?

Sangiuliano.

Perché non butti la Boccia?

Boccia faceva il suo lavoro. Ha adescato un pirla e il pirla c’è caduto.

