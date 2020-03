“MUSICA E IL BUONSENSO SCOMPARE!” A MONTESILVANO, IN ABRUZZO, IN CENTINAIA ACCALCATI PER ELETTRA LAMBORGHINI ALLA FACCIA DI QUALSIASI PRECAUZIONE CONTRO IL CORONAVIRUS – SELVAGGIA LUCARELLI: “QUESTA È VERA INCOSCIENZA” – E OGGI ALLA FELTRINELLI DI BARI FAN AMMASSATI PER GABBANI, SCANZI: “COME SE IL CORONAVIRUS AVESSE LA PERVERSIONE DI COLPIRE SCUOLE E STADI, MA LE LIBRERIE NO. SE IL COGLIONE VOLASSE, CI DAREBBERO DA MANGIARE CON LA FIONDA”- VIDEO

Calca e folla, nel giorno peggiore dell'emergenza Coronavirus: è successo ieri

pomeriggio, a Montesilvano, dove in centinaia hanno partecipato ad un evento con Elettra Lamborghini che si è svolto al centro commerciale Porto Allegro 2.0. Nonostante non vi fosse ancora il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in tanti polemizzano appellandosi al buonsenso e alla prudenza. Gli organizzatori hanno invitato il pubblico ad limitare i contatti fisici, ma si è comunque creato un inevitabile affollamento.

Sulla questione, attraverso i social, interviene anche Selvaggia Lucarelli: «In Abruzzo in centinaia accalcati per Elettra Lamborghini, e 'sti cavoli del Coronavirus - scrive la blogger - Amici abruzzesi, a meno che gli arrosticini non siano anche degli antivirali con proprietà sconosciute, questa è vera incoscienza. Per voi stessi e per la collettività. Musica e il buonsenso scompare», conclude, ironizzando sulle parole della canzone della Lamborghini.

IL CORONAVIRUS NON FERMA GABBANI

DAL profilo facebook di Andrea Scanzi

L’intelligenza del genere umano non smette mai di commuovermi. Dopo il “caso” Lamborghini Montesilvano, ecco il caso Gabbani Bari. Tutto chiuso e blindato, però Feltrinelli Bari apre le porte al mondo per la celebratio di Gabbani. Come se il coronavirus avesse la strana perversione di colpire scuole e stadi, ma le librerie no. Se il coglione volasse, ci darebbero da mangiare con la fionda.

