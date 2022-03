Alberto Dandolo per Oggi

"Nadie nos quita lo bailado!", "nessuno ci può togliere quello che abbiamo ballato". Lo ripete spesso ai suoi amici più cari Belen Rodriguez.

È un detto argentino. Terra in cui il tango è metafora della vita.

Se alla fine le cose sono andate male, quello che abbiamo vissuto, ballato, i momenti belli e felici, nessuno ce li potrà mai togliere. Quei ricordi saranno nostri per sempre.

E quello che sembra essere il terzo ballo, quello che riconsegna al presente il riscatto di una passione che pareva essere divenuta un ricordo è in realtà per Belen Rodriguez e Stefano De Martino null'altro che la continuazione di quel passo a due mai davvero interrotto.

Fu proprio Oggi a raccontare e in tempi non sospetti della ripresa del "ballo" tra la bella argentina e lo scugnizzo napoletano. Era fine dicembre scorso. La Rodriguez aveva già messo un punto alla sua relazione lampo con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì. Decise per una toccata e fuga a Napoli in cui si fece immortalare con il comico Francesco Paoloantoni, amico fraterno di De Martino. E De Martino era in realtà lì con loro. È stato quello il preciso momento in cui hanno ripreso a volteggiare assieme sulla pista della vita.

Una passione rovente. Un amore che resiste all' orgoglio, alle corna e anche alle pubbliche pressioni. Da quegli ultimi giorni del 2021 Belu' e Stefano sono inseparabili. Non sono tornati ancora a vivere sotto lo stesso tetto. Ma vivono ogni notte dentro lo stesso letto. Che sia quello della casa di lui, di lei o di una suite prenotata all'ultimo momento come due fidanzatini freschi di farfalle nello stomaco.

L'ultima foto postata da Belen sulla sua pagina Instagram racconta proprio di questa loro intimità ritrovata. Un letto, luci basse e lei che si appoggia teneramente al fianco del suo compagno di ballo. Per ora la convivenza è solo un progetto. Realistico sì, ma un progetto.

Questo loro terzo ritorno di fiamma sarà quello definitivo? Sarà davvero questa la volta buona?

Questa non è la loro terza volta. Questa è forse solo la continuazione di quell' unica volta, quella in cui iniziarono a ballare e a cui sempre hanno fatto ritorno.

