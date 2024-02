“NESSUNO DICE DI AVER VISTO SANREMO EPPURE TUTTI CANTANO LE CANZONI DEL FESTIVAL” – OTTAVIO CAPPELLANI: “FRANCESCO MERLO HA DETTO CHE BISOGNA GUARDARE IL FESTIVAL DI SANREMO PER POTERNE PARLARE MALE, E CHE A LUI, QUESTO FESTIVAL NON SEMBRA LO SPECCHIO DEL PAESE, SECONDO LUI, GLI SPETTATORI GUARDANO IL FESTIVAL PER PARLARNE MALE, PER PRENDERNE LE DISTANZE. NON È CHE È FRANCESCO MERLO A NON ESSERE LO SPECCHIO DEL PAESE?”

Estratto dell’articolo di Ottavio Cappellani per “La Sicilia”

Pazzesco. Nessuno ha visto Sanremo. Io, come si sa, […] socializzo. E seguo anche i rilevamenti auditel di share, big screen, small screen, video on demand, che danno ogni giorno alla conferenza stampa preprandiale. Loro dicono circa 12 milioni di italiani hanno comunque guardato il Festival, io vado in giro e non ne becco neanche uno. Strano.

Però al momento […] noto che hanno tutti delle nuove sgargianti scarpe antinfortunistiche della marca […] indossata da Travolta durante il ballo del qua qua. Poi incontro gente che ha gli orsacchiotti di peluche attaccati alle tute da meccanico. Altri invece, da un po’ di giorni, parlano in napoletano stretto. […]Alcuni, smaccatamente, canticchiano le canzoni di Sanremo anche se poi dicono: “Ma no, la davano sulla radio del trattore”.

[…] Nessuno ha visto il Festival di Sanremo eppure l’altra sera, al corso, era tutto un fiorire di penne di galline come l’abito di Teresa Mannino, alcuni, abiti, si vedeva proprio che erano fatti in casa, con materiali pervenuti direttamente dal pollaio. E’ tutto un fiorire di camicie con disegni fantasia, come quelle che indossa Amadeus […]

Francesco Merlo […] ha detto che bisogna guardare il Festival di Sanremo per poterne parlare male, e che a lui, questo Festival non sembra lo specchio del paese, secondo lui, faccio cifre a caso, almeno il 50 per cento degli spettatori guardano il Festival per parlarne male, per prenderne le distanze: il che è una cosa complicatissima da fare; devi guardarti cinque ore di festival per dire “io non lo guarderei perché non è lo specchio del paese”, infatti il paese, attraverso la sua seconda carica istituzionale, Ignazio La Russa, chiede ad Amadeus di invitare Umberto Smaila. La butto lì: non è che è Francesco Merlo a non essere lo specchio del paese?

