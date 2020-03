“NESSUNO MI VORRÀ PIÙ STARE VICINO” – A “NON È L’ARENA” LO SFOGO VIA SKYPE DI MILENA, UNA RAGAZZA CONTAGIATA DAL CORONAVIRUS, I CUI DATI SONO STATI DIFFUSI INSIEME ALLA SUA FOTO: “ADESSO SANNO TUTTI CHI SONO, MAGARI QUANDO GUARISCO NESSUNO MI VORRÀ PIÙ VEDERE” – MASSIMO GILETTI LA CONSOLA: “QUANDO GUARISCI, VIENI QUI. LA GENTE PARLA PER IGNORANZA…” - VIDEO

In collegamento via Skype con la diretta di «Non è l’Arena», su La7, una ragazza racconta il suo disagio al conduttore Massimo Giletti: «È stato diffuso un video con tutti i miei dati, nessuno più vorrà starmi vicino». Giletti le ha risposto: «Quando sei guarita stai con noi a Roma, non ti preoccupare»

