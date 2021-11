“I NO VAX? UNA MINORANZA CHE FA DANNI TREMENDI: PORTA IN GIRO L'INFEZIONE E BLOCCA L'ATTIVITÀ ECONOMICA”. IL FILOSOFO UMBERTO GALIMBERTI A IN ONDA ASFALTA I NON VACCINATI - "SONO PERSONE VIOLENTE. E CONTINUIAMO NEL LORO RISPETTO? IO NON HO PIÙ PAZIENZA" – VIDEO

umberto galimberti

"Uno può avere convinzioni diverse, ma nel momento in cui diventano pericoli per gli altri sono armi. Non autorizza la diversità delle opinioni l'esercizio della violenza, perché sono violente queste persone"

Il filosofo Umberto Galimberti a In Onda: "Non ho più pazienza nei confronti dei no vax, è una minoranza che porta in giro l'infezione e blocca l'attività economica. Fa due danni tremendi, e continuiamo nel rispetto della minoranza? Io non ho più pazienza"

