RISPETTO ALLA FOTO DI SANREMO DEL 16 LUGLIO INSIEME A SANGIULIANO, IN CUI ESIBIVA UN SENO FLORIDO ED ERA MOLTO PIU’ IN CARNE, LA BOCCIA APPARE SMAGRITA –

Maria Elena Barnabi per Gente

maria rosaria boccia con liborio di nola - foto di gente - 1

Sono le 22.05 di martedì 10 settembre quando Maria Rosaria Boccia giunge trafelata a Roma Termini per prendere l’ultimo Italo Treno per Napoli Centrale delle 22.30. Con lei c’è l’avvocato penalista Liborio Di Nola, un passato da consigliere comunale del Popolo della Libertà di Gragnano, paese vicino a Pompei. Da qualche tempo sarebbe il suo consulente-agente. A Gente l’avvocato ha risposto un laconico: «No comment» al riguardo, quindi il condizionale è d’obbligo.

(...)

Al nostro occhio indagatore Maria Rosaria appare dimagrita, soprattutto rispetto a come appariva il 16 luglio scorso nelle foto esclusive di Gente. Troppo stress? La sua attenzione alla moda è invariata: sfoggia una “tote” di Louis Vuitton (valore 1.500 euro), un Rolex Submariner (10 mila euro) e una borsa porta abiti con il nome del negozio d’abbigliamento dei suoi genitori a Scafati, che confina con Pompei.

maria rosaria boccia con liborio di nola - foto di gente

Quando la vediamo entrare a Termini, la Boccia ha appena “bidonato” in diretta Bianca Berlinguer, di cui era ospite annunciata nel programma È sempre Cartabianca. Invece all’ultimo la donna ha cambiato idea ed è rimasta nei camerini insieme a Di Nola («Mi hanno trattenuto», ha fatto sapere lei poi via social), mentre la Berlinguer alle 21 e 25 iniziava il programma cercando di prendere tempo.

(...)

maria rosaria boccia - foto di gente

Mentre la coppia aspetta il treno, l’avvocato sta molto al telefono: con chi? Mistero. Sappiamo invece cosa fa Maria Rosaria: il teleobiettivo dei nostri paparazzi la immortala mentre legge sul cellulare gli articoli che battono la notizia del forfait. Anche noi di Gente abbiamo cercato la Boccia, proponendole un’intervista. «Grazie, siete gentili, ma per ora non cerco visibilità», ci ha scritto, forse con una vena di autoironia. «La mia priorità è far uscire la verità».

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo 3

Ma qual è questa famosa verità che lei cita spesso? Facciamo delle ipotesi basandoci sui suoi social: intanto c’è il motivo per cui è stata revocata la sua nomina a consigliere per i grandi eventi che l’ex ministro della Cultura Sangiuliano aveva già firmato. A quanto ha riportato la Berlinguer, Boccia avrebbe fatto capire che dietro la revoca potrebbe esserci addirittura la sorella della premier Arianna Meloni. Motivo? Non si sa, ma la conoscenza tra lei e l’ex compagno di Arianna, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, avrebbe un certo peso.

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo 2

Altra questione spesso sollevata da “Lady Pompei”, come giocosamente l’abbiamo soprannominata, è il conflitto di interessi che riguarderebbe la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi: è consulente del ministro della Cultura e allo stesso tempo riceverebbe un compenso per la sua direzione al G7 di Pompei. Altre questioni stanno poi emergendo riguardo l’agenzia vincitrice dell'appalto per il G7... Insomma di “ciccia” ce n’è molta. E noi rinnoviamo l’appello alla Boccia: se vuole parlare, abbiamo orecchie per sentire.

maria rosaria boccia