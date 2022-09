“NON ESISTE NESSUNA SPONSORIZZAZIONE E NESSUN ACCORDO PUBBLICITARIO RIGUARDANTE ALESSANDRO ANTINELLI” - LA REPLICA DELLA DIRETTRICE DI RAI SPORT ALESSANDRA DE STEFANO SUL PRESUNTO CASO DI PUBBLICITA’ OCCULTA RIGUARDANTE IL GIORNALISTA (RECENTEMENTE PROMOSSO CAPO REDATTORE CENTRALE E CONDUTTORE DEGLI SPAZI IN PRIME TIME DELLA NAZIONALE DI CALCIO) – LA VICENDA RISALE AL 2017, ANTINELLI DICE DI AVER INFORMATO VERBALMENTE L’ALLORA DIRETTORE DI RAI SPORT ROMAGNOLI CHE RIBATTE: “LE AUTORIZZAZIONI IN RAI SI CHIEDONO E SI DANNO PER ISCRITTO”

RAISPORT, ABBIAMO UN PROBLEMA: LA PASSIONE DI ALESSANDRO ANTINELLI PER IL MARCHIO ''MANUEL RITZ'' - IL GIORNALISTA RAI (RECENTEMENTE PROMOSSO CAPO REDATTORE CENTRALE E CONDUTTORE DEGLI SPAZI IN PRIME TIME DELLA NAZIONALE DI CALCIO) NON SOLO AMA INDOSSARE IN DIRETTA DELLE GIACCHE CON IN VISTA IL LOGO DEL MARCHIO DELL’AZIENDA DI ABBIGLIAMENTO, MA E' PROTAGONISTA DI CAMPAGNE E SPOT - IN RAI È DA SEMPRE VIETATO OGNI TIPO DI PUBBLICITÀ OCCULTA, VEDI IL PRECEDENTE DI MASSIMO CAPUTI - VIDEO

LA RISPOSTA DELLA DIRETTRICE DI RAI SPORT ALESSANDRA DE STEFANO

Buonasera a tutti,

alessandra de stefano

Non esiste nessuna sponsorizzazione e nessun accordo pubblicitario riguardante il collega Antinelli che mi ha spiegato nel dettaglio tutta la vicenda che risale al 2015/2017.

Antinelli mi ha riferito inoltre di aver informato, seppur solo verbalmente, l’allora direttore di Rai Sport Gabriele Romagnoli.

Il collega non ha percepito neanche un centesimo e mai preso parte a campagne pubblicitarie del marchio.

Ho chiesto ad Antinelli di non apparire più in diretta indossando simboli, anche minimi, che possano fare riferimento ad un qualsivoglia brand e mi riservo nelle prossime ore di ricordarlo a tutti i giornalisti della testata .

alessandro antinelli nella campagna pubblicitaria di manuel ritz 6

Il collega ha commesso un errore in totale buona fede. Ha capito. Si è scusato.

Questa mattina al telefono ho chiamato un membro dell’attuale CDR per invitarlo a non indossare più un capo sponsorizzato con il quale è andato in onda durante le dirette anche ieri.

L’immagine di Rai Sport va tutelata sempre per questo già da mesi con l’Azienda stiamo lavorando per fornire capi d’abbigliamento con il marchio Rai a tutti i colleghi che vanno in video soprattutto quando si trovano in trasferta.

Lo faremo anche per i prossimi Mondiali di Calcio a Doha e per lo Sci.

