“NON ESSENDO L'ITALIA MEMBRO DEL COMMONWEALTH, SAREI FAVOREVOLE A UN PIÙ SOBRIO RESOCONTO STORICO-BIOGRAFICO DEL REGNO DI ELISABETTA, MA TEMO NON SARÀ POSSIBILE” – MICHELE SERRA CI RICORDA CHE NON SIAMO SUDDITI DI SUA MAESTA’ – “PUR ESSENDO L'IMPERO BRITANNICO UNA RELIQUIA, E QUELL'ISOLA NEANCHE PIÙ MEMBRO DELL'EUROPA, SE NE PARLA ANCORA COME DEL CENTRO DEL MONDO. CI SONO COSE, NELLA TESTA DEGLI UOMINI, CHE AGISCONO PER INERZIA ANCHE SECOLI DOPO LA LORO FINE”

Michele Serra per “la Repubblica”

MICHELE SERRA

Elisabetta Windsor Mountbatten, regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, regina di Antigua e Barbuda, Canada, Belize, Australia, Bahamas, Grenada, Giamaica, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Saint Lucia, Saint Kitts and Nevis, Isole Salomone e Tuvalu, Saint Vincent e Grenadine, governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra, comandante in capo delle Forze Armate, signora dell'Isola di Man e sovrana di Jersey e Guernsey, è stata un'ottima professionista, dai nervi saldi e dalla salute di ferro. Oltre a questo, per dirla all'inglese, è stata un'adorabile vecchia signora. La sua malaugurata scomparsa ci lascia tutti molto dispiaciuti.

Il problema è che questo dispiacere, comprensibilmente notevole per i suoi sudditi, sarà soverchiante anche nel resto del mondo, con milioni di pagine di giornale e di ore di telegiornali, miliardi di articoli, giorni e giorni di commemorazioni. Non essendo l'Italia membro del Commonwealth, sarei favorevole a un più sobrio resoconto storico-biografico del suo regno, ma temo non sarà possibile.

regina elisabetta

Per ragioni (per me) inesplicabili, la famiglia reale inglese, fino ai cugini di secondo grado, alle e agli amanti, alle dimore, ai cappellini, ai cagnolini, è oggetto di un culto planetario. Nessuno saprebbe dell'esistenza di Meghan Markle se avesse sposato un nipotino della regina di Norvegia. Nessuno, del resto, sa nemmeno se la regina di Norvegia ha dei nipoti. Pur essendo l'Impero Britannico una reliquia, e quell'isola neanche più membro dell'Europa, se ne parla ancora come del centro del mondo. Ci sono cose, nella testa degli uomini, che agiscono per inerzia anche secoli dopo la loro fine.

regina elisabetta roma regina elisabetta albero genealogico famiglia di windsor