8 lug 2020 20:24

“NON HO MAI DETTO TI AMO A MIA MOGLIE” - PURE NELLA VITA PRIVATA PIERO ANGELA NON SI SBOTTONA E FA UN SUPER SPOT AL PATRIARCATO: “MIA MOGLIE È PIÙ DI METÀ DEL MIO SUCCESSO. HA RINUNCIATO ALLA CARRIERA E MI HA SEGUITO IN TUTTE LE MIE PEREGRINAZIONI. HA TIRATO SU DUE FIGLI MAGNIFICI” - “NEL NOSTRO DIALETTO NON ESISTE IL VERBO AMARE: USIAMO IL PIÙ CONTEGNOSO BOREJ BEN. E NON ESISTE NEPPURE LA PAROLA BACIO. DICIAMO…”