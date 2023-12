"GENTE" SCODELLA LE FOTO DI TOTTI "IN VERSIONE FACCHINO" E NOEMI IN AEROPORTO DOPO LA VACANZA IN GIAPPONE

“NON HO TEMPO PER LE COSE CHE NON VALGONO NIENTE” – IL MESSAGGIO CRIPTICO DI NOEMI BOCCHI, COMPAGNA DI TOTTI, SUI SOCIAL (CE L’HA CON ILARY DOPO IL DOC “UNICA”?) –

Noemi s’è incazzata ma finge superiorità. pic.twitter.com/AaqhBQ0bOU — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 1, 2023

Maria Elena Barnabi per “Gente” - Estratti

LA STORIA INSTAGRAM DI NOEMI BOCCHI SUL DOCUMENTARIO DI ILARY BLASI

Abbiamo tutte tantissimo da imparare da Noemi Bocchi. Per esserne convinte, basta guardare le foto in queste pagine che la ritraggono all'aeroporto di Fiumicino insieme con il compagno Francesco Totti di ritorno da una vacanza in Giappone. Lei, fresca come una rosa, biondissima e con una piega perfetta, dopo 12 ore di volo plana leggiadra dall'aereo all'auto (con autista, ovviamente) portando con sé solo una busta di carta, il suo zainetto targato Louis Vuitton e la sua preziosa Chanel gialla da 10.400 euro.

Lui, invece, arranca mentre spinge per tutto l'aeroporto due trolley (quello cifrato Louis Vuitton, ça va sans dire, è di Noemi), due borse più piccole e lo zaino Dior. Insomma, una cosa è certa: Noemi sa come farsi servire dal suo uomo.

LEI LO ASPETTAVA IN VERSIONE GEISHA

NOEMI BOCCHI CON IL KIMONO

A partire per prima, destinazione Sol Levante, è stata Noemi Bocchi, e le sue foto in solitaria sui social in versione sexy geisha con kimono d'ordinanza avevano dato avvio alle chiacchiere dei maligni che già fantasticavano di una relazione in crisi. Ma poco dopo la donna è stata raggiunta dall'ex calciatore e così abbiamo tutti tirato un bel sospiro di sollievo.

FRANCESCO TOTTI FACCHINO PER NOEMI BOCCHI

Tra ristoranti tipici e hotel lussuosi, la coppia ha anche soggiornato in un ryokan - i tradizionali e costosissimi alberghi giapponesi con futon dotato di una vasca termale privata (in giapponese si chiama onsen).

(...) A qualche giorno dal rientro in Italia, la coppia ha abbellito casa loro con il quadro che vedete nella pagina accanto. E si è trovata ad affrontare l'onda mediatica causata dalle rivelazioni di Ilary Blasi, che ha ribaltato le responsabilità della fine del loro matrimonio rispetto alla versione data da Francesco Totti. «Faccia e dica quello che vuole», avrebbe risposto lui. Per ora, non resta che attendere le prossime udienze in tribunale.

francesco totti noemi bocchi IL RITRATTO DI NOEMI BOCCHI E FRANCESCO TOTTI BY MICHELINO IORIZZO FRANCESCO TOTTI FACCHINO PER NOEMI BOCCHI