bianca berlinguer dice che le manca mauro corona

Il vostro inizio era un punto fermo.

Quel ruolo è nato piano piano, mi divertivo e quando c'è stato il lockdown il riscontro del pubblico è stato intenso: ci scrivevano per ringraziarci di quella mezz' ora di vero intrattenimento.

E quando le ha detto gallina, cosa ha pensato?

In quel momento gli ho risposto con durezza, ma non pensavo si sarebbe arrivati a tanto. E ripeto: non mi è stato lasciato il diritto di gestire l'offesa.

MAURO CORONA E BIANCA BERLINGUER

Estromessa.

È diventata una questione tra maschi.

Con Di Mare ha parlato?

La sera stessa del fattaccio, Di Mare mi ha inondato di messaggi, da mezzanotte alle due del mattino, con un solo contenuto: "Mai più Corona in trasmissione". E io: "Ne parliamo domani".

L'incontro.

Molto acceso ed è finito male; appena sono entrata nella sua stanza, l'incipit è stato: "Quell'uomo non tornerà più nella tua trasmissione, questa offesa non può passare impunita". E io: "Non spetta solo a te valutare l'entità dell'offesa. Sono in grado di risolverla da sola".

franco di mare

Che danno le ha arrecato l'assenza di Corona?

Gli ascolti vanno bene, ma con lui sarebbero andati sicuramente meglio; il danno è anche per me, mi manca un po' di leggerezza e gli spettatori se ne lamentano continuamente. D'altra parte, ci sarà un motivo se una volta escluso da #Cartabianca, Corona viene richiesto da tutte le trasmissioni concorrenti.

Perché Franco Di Mare si è impuntato?

Non lo so. E me lo sono chiesta ripetutamente. I nostri rapporti si sono limitati al caso Corona, per il resto non ho mai avuto alcun confronto con lui.

Come ne uscirete?

Per ora non ci sono margini. E la vicenda ha accentuato la mia sensazione di solitudine in Rai.

MAURO CORONA E BIANCA BERLINGUER

Come mai?

Neanche quando Campo Dall'Orto mi ha rimossa da direttore del Tg3 ho avvertito qualcosa di simile: con lui ci siamo incontrati, confrontati, scontrati, mentre adesso sento di non avere interlocutori.

Mancano a lei, o è una questione generale?

Non lo so. Un esempio: mentre La7 e Mediaset portano avanti una politica di squadra molto decisa e compatta, e vietano ai loro volti di frequentare altre tv, la Rai si muove in ordine sparso e così capita che, più volte, mentre è in onda la mia trasmissione, su La7 siano presenti figure note dell'azienda, addirittura una sua ex presidente.

