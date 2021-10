“NON È UNA NOTIZIA NUOVA, LO SAPEVAMO E NON CI VERGOGNIAMO” – LE SORELLE SELASSIÉ COMMENTANO LA NOTIZIA DELL’ARRESTO DEL PADRE, ACCUSATO DI TRUFFA, MA CONTINUANO A DIRE DI ESSERE PRINCIPESSE, NONOSTANTE L’ARTICOLO DI “OGGI”: “SE NON LO FOSSIMO NON SAREMMO VENUTE QUI. QUARANTASETTE ANNI FA C’È STATA UNA RIVOLUZIONE CHE HA SPODESTATO IL NOSTRO BISNONNO. AMIAMO NOSTRO PADRE E SIAMO FIERE DI LUI. È RIUSCITO A SCAPPARE E…”

LE SORELLE SELASSIE AL GRANDE FRATELLO VIP

“OGGI” SGANCIA LA BOMBA SULLE SORELLE HAILÉ SELASSIÉ: NON SOLO LE TRE GIEFFINE NON SONO PRINCIPESSE, MA IL PADRE È IN GALERA IN SVIZZERA! - AKLILE BERHAN MAKONNEN È STATO ARRESTATO IN LUSSEMBURGO ED ESTRADATO A LUGANO DOVE ORA È IN CARCERE PER UNA TRUFFA DA 10 MILIONI DI FRANCHI – L’UOMO NON SAREBBE NEMMENO UN DISCENDENTE DEL NEGUS, MA IL FIGLIO DI UN GIARDINIERE ITALIANO CHE LAVORAVA NEL PALAZZO IMPERIALE E GIOCAVA CON I NIPOTI DI SELASSIÉ. UNA VOLTA RIENTRATO IN ITALIA… - VIDEO

GRANDE FRATELLO VIP 2021, LE SELASSIÉ SI DIFENDONO: «SIAMO VERE PRINCIPESSE. NOSTRO PADRE IN CARCERE? LO AMIAMO, SIAMO FIERE DI LUI»

Arianna Ascione per www.corriere.it

LE SORELLE SELASSIE

Le sorelle Selassié commentano l’arresto del padre

«Non è una notizia nuova, lo sapevamo». Così le tre sorelle Selassié hanno commentato la notizia dell’arresto del loro papà, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié (accusato di truffa e attualmente detenuto nel carcere di Lugano), diffusa nei giorno scorsi dal settimanale Oggi: «Siamo al Grande Fratello Vip per tenere alto il suo nome. Non ci vergogniamo, amiamo nostro padre e siamo fiere di lui. Conosciamo la verità. Ci dispiaceva non poterne parlare pubblicamente, non ci sentivamo di condividere il nostro dolore».

Aklile Berhan Makonnen Haile Selassie e la figlia jessica

La presunta discendenza reale delle sorelle Selassié

Durante la sesta puntata del reality Jessica, Clarissa e Lulù Hailé Selassié sono state invitate a parlare anche della loro discendenza reale, messa in discussione negli ultimi giorni da alcune indiscrezioni: secondo le accuse non sarebbero delle vere principesse (Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié sarebbe soltanto il figlio del giardiniere del palazzo dell’imperatore d’Etiopia Hailé Selassié).

clarissa haile selassie 9

«Se non fossimo principesse non saremmo venute qui, sapevamo che sarebbe potuta uscire una notizia del genere. Quarantasette anni fa c’è stata una rivoluzione che ha spodestato il nostro bisnonno.

Mio padre — spiega Jessica — è riuscito a scappare (sarebbe stato proprio il giardiniere a portarlo in salvo, ndr) e, arrivato in Italia, ha cambiato nome per salvarsi la vita. Poi è andato a Londra a recuperare i contatti con i componenti della sua famiglia sparsi per il mondo. Sappiamo chi siamo e non ci vergogniamo».

PRINCIPESSE SELASSIE 19

Soleil Sorge accusata di razzismo

«Basta urlare, sembrate delle scimmie»: questa frase di Soleil Sorge ha provocato un vero e proprio terremoto. Samy Youssef e Ainett Stephens si sono infatti risentiti: hanno ritenuto razzista l’uscita dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi («Non vengo al Grande Fratello a farmi chiamare scimmia da lei», ha detto Stephens), e in diretta - anche in seguito ad un intervento piccato di Sonia Bruganelli - è scoppiato il finimondo (Francesca Cipriani e Lulù Selassié sono persino scoppiate a piangere).

manuel bortuzzo lulu haile selassie 6

Per placare gli animi Alfonso Signorini prima ha chiesto di chiudere l’audio della Casa («Queste sceneggiate non mi piacciono, non comunico così con loro, hanno perso la brocca. Collegatevi con la casa - ha detto rivolgendosi agli autori - e richiamate tutti alla buona educazione»). Poi ha nuovamente attaccato il «politicamente corretto»: «Queste sono scene orribili. Capisco il disagio di Samy e Ainett, ma Soleil ha chiesto scusa. Voi non sbagliate mai nella vita? A me il discorso del politicamente corretto ha rotto le balle. Noi i razzisti li sbattiamo in galera, non al Grande Fratello».

Manuel Bortuzzo è stanco di Lulù?

soleil sorge

Il flirt in corso tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié continua a tenere banco al Grande Fratello Vip: il nuotatore si è ritrovato a dover fare chiarezza su alcuni episodi avvenuti in Casa negli ultimi giorni (ha respinto in più occasioni le sue attenzioni, rivendicando i propri spazi). «Ho cambiato le priorità nella mia vita da un paio d’anni a questa parte, mi prendo del tempo per me stesso - ha spiegato -. Voglio avere il tempo per conoscerci, non mi sono stancato di Lulù ma ho bisogno di rispettare i miei momenti».

manuel bortuzzo lulu haile selassie 5

Nicola Pisu incontra la madre Patrizia Mirigliani

«Grazie per avermi salvato la vita». Nel corso della puntata Nicola Pisu ha potuto rivedere sua madre, Patrizia Mirigliani. Con lei, in passato, ha attraversato momenti molto difficili a causa della tossicodipendenza: «Ti sarò sempre vicino, voglio combattere per te, devi diventare un grande uomo - ha detto la patron di Miss Italia -. Gli errori si fanno ma oggi vedo un filo di speranza».

