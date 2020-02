“NON POSSO VIVERE SENZA CA***” - SIPARIETTO HARDCORE A “NON È L’ARENA” DOVE MASSIMO GILETTI E GIULIA SALEMI COMMENTANO LE GAFFE A LUCI ROSSE DI ANTONELLA CLERICI: “IN UN'OCCASIONE C'È STATA UNA GAFFE SESSUALE. LA CLERICI AVEVA FATTO RIFERIMENTO A UN TUBERO E UN LEGUME. E A QUEL TEMPO TUTTI SAPPIAMO CHE LA CONDUTTRICE STAVA CON IL NOSTRO DOTTOR GILETTI…” - VIDEO

È tempo di gaffe a Non è l'Arena. In studio la modella Giulia Salemi viene interrogata da Massimo Giletti su una frase sfuggita inconsapevolmente ad Antonella Clerici. Impossibili, infatti, da dimenticare i numerosi scivoloni della conduttrice tv. Tra questi quelli sugli ortaggi. D'altronde la stessa Clerici ha presentato per anni La prova del cuoco inciampando sempre e comunque in nomi ambigui.

"In un'occasione c'è stata una gaffe sessuale - spiega la Salemi su La7 -. La Clerici aveva fatto riferimento a un tubero e un legume". Un lapsus secondo la giovane non casuale: "A quel tempo tutti sappiamo che la regina stava con il nostro dottor Giletti. Lei in realtà voleva dire 'non posso vivere senza Giletti'". Una dichiarazione d'amore dalla quale il giornalista "si discosta immediatamente".