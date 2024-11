3 nov 2024 15:15

“NON C’È ALCUNA MORBOSITÀ VERSO ANTONELLA GIULI” – SIGFRIDO RANUCCI RISPONDE ALLA SORELLA DEL MINISTRO DELLA CULTURA: “NON È VERO CHE È ACCUSATA DI ESSERE ASSENTE SUL LAVORO. LA NOSTRA INCHIESTA DOCUMENTA COME, PUR ESSENDO STATA ASSUNTA PRESSO L'UFFICIO STAMPA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, COME ALTRI COLLEGHI DI ALTRI PARTITI, ABBIA CONTINUATO A OCCUPARSI DI COMUNICAZIONE IN FAVORE DI FRATELLI D'ITALIA E IN PARTICOLARE DI ARIANNA MELONI. CIRCOSTANZA VIETATA DAL SUO CONTRATTO” – “NESSUNO LE HA CONTESTATO IL FATTO DI ESSERE VICINA AI SUOI FIGLI, CI MANCHEREBBE. QUALSIASI SPECULAZIONE SU QUESTO È PURO SCIACALLAGGIO" - VIDEO