“NON SAPEVO CHE AVREI AVUTO UN’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA” – A “BELVE” VALERIA MARINI CONFESSA CHE LA MADRE L’HA PORTATA AD ABORTIRE “A SUA INSAPUTA” A 15 ANNI: “È STATO UN ATTO D’AMORE DI MIA MAMMA. MI HA DATO LA POSSIBILITÀ DI NON RIMANERE IMPRIGIONATA DA UNA PERSONA CHE NON MI AMAVA E MI FACEVA DEL MALE. NON POSSO CHE RINGRAZIARLA” – “LA SCENA DELLE ANGUILLE IN BAMBOLA? DOVEVA ESSERE UNA SCENA EROTICA, ALLUCINANTE, CHE PUZZA DI PESCE…” - VIDEO

VALERIA MARINI A BELVE

COMUNICATO STAMPA

francesca fagnani

Torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, il venerdì alle 22.55 su Raidue, con un ciclo di dieci puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Intervistate con lo stile diretto, graffiante e senza fronzoli della giornalista che fa emergere luci ed ombre delle sue ospiti

valeria marini a belve 5

Valeria Marini non appena si siede sullo sgabello, sollecitata dalle domande delle Fagnani, fa subito luce un aspetto doloroso e inedito della sua storia. Da ragazzina, all’età di 15 anni, ha avuto un’interruzione di gravidanza, ma a sua insaputa, perché la mamma ha deciso per lei: “non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata sì, ero molto ragazzina, però mia mamma l’ha fatto per il mio bene, perché comunque questo amore che avevo per questa persona no era sano, lui era una persona molto violenta, quindi diciamo che è stato un atto d’amore di mia madre.

valeria marini bambola

La Fagnani chiede: ”Ma quando lei si è svegliata e le hanno detto non ha più il suo bambino... ti abbiamo operato, hai abortito... “Ho cancellato dalla memoria” risponde la Marini. “perché ho sofferto molto sia fisicamente sia psicologicamente, sicuramente è stata una cosa che poi mi è rimasta dentro, una ferita, io sono contro l’aborto assolutamente, però ci sono delle situazioni...” Fagnani: ma Il fatto che sua mamma avesse deciso per lei non le è sembrato una violenza”.

valeria marini a belve 4

Marini risponde con decisione: “No, perché mi ha cambiato la vita, mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata a una persona che non mi amava e mi faceva del male e quindi non posso fare altro che ringraziarla. Più avanti nell’intervista Valeria Marini dichiara il suo desiderio di aver ancora dei figli.

Con un divertente, allegro e spesso malinconico botta e risposta con Francesca Fagnani, Valeria Marini ripercorre tutta la sua vita, dagli esordi al successo del Bagaglino fino ai tanti reality a cui ha partecipato, raccontando degli alti e dei bassi della carriera. Non manca di precisare la sua versione dei fatti sulla famosa lite con Pamela Prati:” sì sì, mi ha graffiato, e porto ancora i segni, ma non voglio parlarne”.

valeria marini bambola

Ritorna al film scabroso girato con Bigas Luna, Bambola, nel quale si svolge la famosa scena delle anguille al cui ricordo Valeria Marini dice:” doveva essere una scena erotica, mamma mia allucinante...Che puzza il pesce”. Spiega poi il suo rapporto d’amore e di dipendenza con la mamma e ricorda nel finale, commuovendosi il rapporto mancato col padre. Insomma, per dirla alla Valeria Marini: una puntata “stellare”.

