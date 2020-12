“NON SO ANCORA BENE COME HO FATTO A USCIRNE...”

Un dramma, quello che Francesco Oppini ha raccontato a Silvia Toffanin, nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, quella in onda su Canale 5 sabato 12 dicembre, in cui si è presentato in studio insieme alla madre, Alba Parietti. L'origine del dramma è la morte della sua fidanzata, Luana, scomparsa quando lui aveva appena 20 anni. Episodio terribile che, ovviamente, ebbe pesantissime conseguenze.

"Inizialmente, io non sapevo neanche dove fossi. Non so ancora bene come ho fatto a uscirne. I miei genitori, Giuseppe e i miei amici mi hanno raccolto da terra e mi hanno fatto tornare a vivere. Poi è arrivata Cristina. Quando l'ho rivista dopo il Gf Vip mi sono messo a piangere, è stato molto bello", ricorda Oppini, in un racconto toccante e durissimo.

Dunque, sulla separazione dei genitori, Alba Parietti e Franco Oppini, spiega: "Quando si sono lasciati i miei genitori io avevo tra gli 8 e i 10 anni, ma non mi hanno fatto sentire il distacco. Mia madre aveva preso una casa a due chilometri da mio padre, così io potevo scegliere dove stare. Sulla morte di Giuseppe Lanza di Scalea mi devo un attimo trattenere. È stato la storia più importante di mia madre, dopo mio padre. È stata una persona importante per me anche dopo il rapporto. Da lui c'era solo da imparare", ha concluso Francesco Oppini.

