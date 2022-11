IL MIO MOTTO È ‘PIÙ SESSO PER TUTTI’. FA STARE BENE E MANTIENE GIOVANI. ED È IL MIO UNICO VIZIO”

Agnese D’Avanzo per “Nuovo”

amedeo goria foto di bacco

Mezzo secolo di carriera come giornalista sportivo e una fama di instancabile

dongiovanni che regala grandi prestazioni sotto le lenzuola. Nel mondo dello showbiz Amedeo Goria è una sorta di leggenda. Eppure c'è qualcuno che gli rema contro: «Mia figlia Guenda mi vuole far interdire», confida a Nuovo l'ex gieffino vip. E poi aggiunge: «Lei è molto preoccupata per me e vuole impedirmi di sperperare tutti i soldi».

Amedeo, in che cosa spendi i tuoi soldi?

amedeo goria e ainett stephens

«Li spendo in quadri. Ho l'acquisto compulsivo di opere d'arte, se ne vedo una che mi piace perdo subito la testa».

Tutti avrebbero detto che fossero le belle fanciulle a farti perdere la testa.

“Io sono un professionista serio! Trovo che ci sia un abuso di chiacchiericcio in merito alla mia sfera intima».

amedeo goria si toglie le mutande 1

In qualche modo, però, hai contribuito tu ad alimentare queste voci sul tuo conto.

«Va bene, allora lancio un messaggio importante a tutti gli uomini di una certa età, come me: coltivate le frequentazioni femminili. Il mio motto è: "Più sesso per tutti!". Fa stare bene e mantiene giovani. Ed è il mio unico vizio».

L'astinenza fa male?

amedeo goria foto di bacco

«Malissimo. L'attività sessuale favorisce il sistema cardiovascolare, respiratorio

E mmunitario. Finché c'è testosterone, c'è buonumore».

Ti serve qualche aiutino?

«Assolutamente no! Bisogna vivere il sesso con naturalezza. Quando si è stanchi ci si riposa. Penso spesso a quanto mi resta da vivere e non esito a sparare le ultime cartucce».

Quindi sei sempre pronto per nuove conquiste?

«Certamente. Se camminando per strada vedo una bella ragazza, mi viene spontaneo guardarla con desiderio. Sarei ipocrita se negassi una cosa del genere

La coppia ti sta stretta?

guenda goria con il padre amedeo foto di bacco

“Quando si è in crisi, bisogna ravvivare il desiderio aprendo la coppia, magari andando in vacanza con altre coppie. Il termine scambismo non mi piace, preferisco parlare di trasgressione.

Una donna, se vuole tenermi, deve intrigarmi continuamente, altrimenti la passione passa».

Qual è la tua arma di seduzione, secondo te?

“Con gli anni penso di essere diventato un tipo interessante esteticamente. Da giovane invece avevo il complesso di essere bruttarello ed ero pure balbuziente».

mara montes insegna il samba a amedeo goria foto di bacco (2)

Adesso sei single?

«Sì, con Vera Miales è finita, anche se siamo rimasti buoni amici. E tuttavia non escludo che in futuro potremo tornare insieme».

C'è almeno una donna che non hai mai tradito?

«Per due anni sono stato fedele alla mia ex Maria Teresa Ruta: avevo avuto la fortuna di sposare una bella ragazza di successo, mi sono montato la testa e ho cominciato ad avere distrazioni. La notorietà favorisce gli incontri».

Quindi le donne ti cercano perché sei famoso?

«Non mi cercano soltanto le donne. Ultimamente ci sono anche quattro uomini che continuano a scrivermi».

Visto che ami trasgredire, non ti piacerebbe incontrare questi uomini?

amedeo goria e la fidanzata

«No, non sono attratto dai maschi. Tuttavia sono incuriosito dalle persone transessuali, come Eva Robin’s. Ne ho anche conosciute un paio».

