“NON SONO COINVOLTO NEL CASO FRANCESCO TOTTI-ILARY BLASI” – L’INVESTIGATORE PRIVATO EZIO DENTI SMENTISCE “LE ILLAZIONI” E RISPONDE ALL’AVVOCATO DELLA BLASI, ALESSANDRO SIMEONE – "NON HO BISOGNO DI PUBBLICITA’. UN CASO DI CORNA, SEPPUR ECCELLENTE, È PER ME INEZIA, UN LAVORO DOZZINALE; INOLTRE, NON ME NE SAREI MAI VANTATO!” - "PERCHE’ L’AVVOCATO SIMEONE CHE, FINO A VENERDÌ 13 OTTOBRE, NON HA MAI SMENTITO ARTICOLO ALCUNO HA DECISO DI INTERVENIRE SOLO ADESSO, DOPO PIÙ DI UN MESE?"

Da www.andkronos.com

ezio denti

"Tengo a precisare che ho provveduto a smentire prontamente le illazioni circa il mio presunto coinvolgimento nella vicenda Francesco Totti-Ilary Blasi, rilasciando una dichiarazione a mezzo Adnkronos, già in data 19 settembre 2022, qualche ora dopo la divulgazione delle prime notizie a riguardo, pubblicate da numerose testate giornalistiche, tra cui IlTempo.it e LiberoQuotidiano.it". E' quanto dichiara all'Adnkronos l'investigatore privato Ezio Denti, in una nota. "Sono impegnatissimo con il lavoro e non ho il tempo materiale né sono avvezzo ad autocelebrarmi, ricercando e leggendo notizie che mi riguardano, per poter produrre smentita ogni qualvolta che la stampa e i media scrivono qualcosa su di me".

ILARY BLASI totti

"Se avessi bisogno di pubblicità, proprio come qualcuno ha insinuato, allora sì che lo farei, cavalcando l’onda, ma non è un modus operandi che appartiene alla mia professionalità. Perché l’Avvocato Simeone - chiede Denti riferendosi al legale di Ilary Blasi - che, fino a venerdì 13 ottobre, non ha mai smentito articolo alcuno, nonostante sino ad ora, ne siano usciti a bizzeffe e di ogni tipologia, ha deciso di intervenire solo adesso, dopo più di un mese? Concludo asserendo che un caso di corna, seppur eccellente visto che coinvolge Francesco Totti e Ilary Blasi, è per me inezia, un lavoro dozzinale e poco importante; inoltre, non me ne sarei mai vantato!”.

Caso Francesco Totti-Ilary Blasi: il criminologo Ezio Denti

non ci sta e risponde all’avvocato della show-girl che lo ha diffidato

Comunicato stampa

TOTTI ILARY LA GUERRA DEI ROLEX

La querelle Francesco Totti-Ilary Blasi non si arresta, continuando ad affollare, quotidianamente, le pagine dei giornali e i salotti televisivi con nuovi e scottanti (o presunti tali!) particolari. Dopo le numerose illazioni pubblicate da stampa e media secondo cui l’ex capitano della Roma sarebbe stato pedinato dall’investigatore privato Ezio Denti con tanto di cimici e gps, l’avvocato della Blasi ha diffidato il noto criminologo che, però, non ci sta e ha deciso di rompere il silenzio e rispondere perentoriamente con un comunicato stampa. Queste le dichiarazioni rilasciate da Denti.

"Tengo a precisare che ho provveduto a smentire prontamente le illazioni circa il mio presunto coinvolgimento nella vicenda Francesco Totti-Ilary Blasi, rilasciando una dichiarazione a mezzo Adnkronos, già in data 19 settembre 2022, qualche ora dopo la divulgazione delle prime notizie a riguardo, pubblicate da numerose testate giornalistiche, tra cui IlTempo.it e LiberoQuotidiano.it come da link in calce.

BERNARDINI DE PACE 5

Sono impegnatissimo con il lavoro e non ho il tempo materiale né sono avvezzo ad autocelebrarmi, ricercando e leggendo notizie che mi riguardano, per poter produrre smentita ogni qualvolta che la stampa e i media scrivono qualcosa su di me. Se avessi bisogno di pubblicità, proprio come qualcuno ha insinuato, allora sì che lo farei, cavalcando l’onda, ma non è un modus operandi che appartiene alla mia professionalità.

Perché l’Avvocato Simeone che, fino a venerdì 13 ottobre, non ha mai smentito articolo alcuno, nonostante sino ad ora, ne siano usciti a bizzeffe e di ogni tipologia, ha deciso di intervenire solo adesso, dopo più di un mese?

ALESSANDRO SIMEONE

Concludo asserendo che un caso di corna, seppur eccellente visto che coinvolge Francesco Totti e Ilary Blasi, è per me inezia, un lavoro dozzinale e poco importante; inoltre, non me ne sarei mai vantato!”.

Così, è intervenuto il criminologo Ezio Denti sulla querelle con l'avvocato Simeone, consulente legale di Ilary Blasi nella soap-opera con Francesco Totti, rispondendo alla diffida del legale pubblicata su Dagospia, venerdì 13 cm.

Vale la pena ricordare che Ezio Denti, oltre ad essere un investigatore privato è anche e soprattutto un criminologo e, come consulente delle procure della Repubblica Italiana, Denti si è occupato di alcuni dei maggiori casi di cronaca nera in Italia, negli ultimi decenni: dall’omicidio della piccola Yara Gambirasio a quello della povera Melania Rea, dalla morte di Trifone Ragone e Teresa Costanza all’assassinio di Chiara Poggi, di Ismaele Lulli, di Carlo Mura e, attualmente, del commerciante Gigi Bici, ucciso con un colpo di pistola in pieno viso, a Pavia.

EZIO DENTI 1 EZIO DENTI