“NON SONO MAI STATA LA SPALLA DI AL BANO. NOI NON SIAMO ‘AL BANO E ROMINA’” – 50 ANNI DOPO IL MATRIMONIO A CELLINO, PARLA “ROVINA” POWER: “MI HA SEMPRE DATO FASTIDIO CHE LA GENTE RIMUOVESSE IL MIO COGNOME. QUANDO UN PRESENTATORE ANNUNCIAVA "AL BANO E ROMINA" IO AGGIUNGEVO SEMPRE "POWER” – "SE NON CI FOSSIMO INNAMORATI NON AVREMMO CANTATO INSIEME. SE POTESSI TORNARE INDIETRO, PERÒ, STUDIEREI REGIA E…" - VIDEO

Elvira Serra per il “Corriere della Sera”

al bano romina power

Cinquant' anni fa, il 26 luglio, sposava Albano Carrisi. Dica la verità: quanto è ancora ingombrante Al Bano?

«Non molto... Ma non entra in una valigia!».

Eppure il pubblico non riesce a pensarvi disgiunti.

«Forse perché ci hanno visti crescere. Hanno fatto un po' l' abitudine a vederci insieme. O forse perché abbiamo inciso centinaia di canzoni e la musica è eterna: quando avremo lasciato i nostri corpi, le canzoni rimarranno».

Chi era la «spalla» di chi?

«Eravamo pari».

Ma a fine concerto chi firmava più autografi?

al bano romina power

«Non ci ho mai fatto caso. Oggi, però, devo trascinarlo via dal palco: resterebbe a firmare autografi fino a quando chiudono il locale, con il gruppo che continua a suonare lo stesso giro armonico...».

Essere una coppia nella vita ha aiutato o penalizzato il percorso artistico?

«Probabilmente se non ci fossimo innamorati, non avremmo scritto canzoni e cantato insieme. Non avevamo programmato nulla...».

Cosa le ha insegnato Al Bano artista, e lei a lui?

romina power

«Mi ha insegnato a stare sul palco e ad affrontare il pubblico. Ero di una timidezza e di un' insicurezza spaventosa! Ho assorbito e fatta mia la sua disinvoltura. E penso di aver alleggerito la sua tendenza al melodramma».

Come nascevano le canzoni?

«Ho un senso del ritmo naturale e i testi mi vengono bene. Negli anni 70 abbiamo scritto parecchie canzoni insieme e prodotto vari dischi. Allora si lasciava influenzare dai miei gusti musicali, in LP come 1978 e Atto Primo . Dischi trascurati dal pubblico, ma forse i nostri migliori».

al bano romina power

In questo continuo accostare l' uno all' altra, che cosa è stato trascurato? In fondo lei è tante cose: cantante, scrittrice, regista, pittrice...

«Sono come mia sorella Taryn, non coltivo ambizione. Sono un po' tutto questo, ma non ho bisogno di essere validata dagli altri. Tra un centinaio di anni mi libererò della stretta nicchia in cui sono stata relegata!».

romina power e mara venier

Qual è stata l' emozione più forte durante la prima reunion in Russia nel 2014?

albano e romina ad amici 7

«Quando ho rivisto mia suocera, mamma Yolanda (scomparsa lo scorso dicembre, ndr ). Non la vedevo da qualche anno. Per me è stato veramente commovente. Mentre cantavo, l' ho vista seduta in prima fila piccola piccola con uno dei suoi vestiti "buoni".

Quando a fine canzone i nostri sguardi si sono incrociati, lei si è alzata di colpo ed è venuta sotto il palco. La voglia di abbracciarla era talmente tanta, che mi sono stesa lì per riuscire a farlo».

albano e romina ad amici 6

La sua presenza a Cellino San Marco è forte. Penso ai poster nell' area beauty. È difficile smarcarsi dalla coppia Al Bano e Romina o le fa piacere continuare a far parte di quell' immaginario?

«Non necessariamente e non mi dissocio nemmeno. Ma mi ha sempre dato fastidio che la gente rimuovesse il mio cognome. Quando un presentatore annunciava "Al Bano e Romina" io aggiungevo sempre "Power"».

Qual è la cosa più bella che avete fatto in questi 50 anni?

«Conoscerci. Quando vieni catapultata in un mondo di adulti a 13 anni, incontrare a 16 qualcuno che si occupa di te, condivide le stesse passioni, ti fa compagnia, ti manda fiori, compone canzoni per te, è veramente bello».

Che cosa non sarebbe riuscita a fare senza «Al Bano e Romina»?

«Noi non siamo "Albano e Romina". Se non avessi incontrato Albano probabilmente avrei continuato a recitare e non avrei intrapreso in pieno la carriera di cantante».

La cosa che ha fatto da sola di cui è più orgogliosa?

ROMINA E TARYN POWER

«Nessuno fa niente da solo, siamo tutti interdipendenti. Se potessi tornare indietro, però, studierei regia e farei prevalentemente quello. È bellissimo dare vita a una storia con immagini, parole e musica, e condividerlo. È più completo che recitare. In collegio, a 11-12 anni, scrivevo opere che dirigevo sul palco».

Guillermo del Toro, con cui ha girato l' ultimo film, sa chi è Al Bano?

«Sì lo sa perché conosceva ed ama Felicità . Una volta l' ha accennata per una frazione di secondo, in spagnolo...»

Ha appena vissuto un grave lutto: sua sorella Taryn.

ROMINA E TARYN POWER

«È stata la sorella migliore che potessi avere. Lascia un vuoto enorme nella mia vita.

Contavamo l' una sull' altra, sempre. Da che eravamo piccolissime e ci mandavano insieme in giro per il mondo fino a quando Taryn ha lasciato il suo corpo. Lei era un' attivista sfegatata, idealista, amava dedicarsi ai bambini, agli animali e ai meno fortunati. Stava dalla mia parte. Sempre».

Su Instagram ha postato un video in cui lei, Taryn e Al Bano cantate canzoni popolari. Lui le è stato vicino?

TARYN E ROMINA POWER

«Sì, mi ha sorpreso. Mi ha scritto parole molto toccanti».

franco carrisi, taryn power, al bano e romina al bano taryn e romina power e franco carrisi romina power romina power albano e romina ad amici 1 ROMINA POWER romina power con stanislav klossowki ROMINA POWER E ALBANO CARRISI romina carrisi power a domenica in 3 romina power romina carrisi power cristel carrisi ROMINA POWER E ALBANO CARRISI ROMINA POWER E ALBANO CARRISI ROMINA POWER E ALBANO CARRISI ROMINA POWER E ALBANO CARRISI ROMINA POWER CON GUILLERMO DEL TORO SUL SET DI NIGHTMARE ALLEY romina power romina power al bano romina power al bano romina power al bano romina power al bano romina power ROMINA POWER SUL SET DI NIGHTMARE ALLEY ROMINA E TARYN POWER