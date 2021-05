“NON È STATA ASCOLTATA LA MIA OPINIONE IN QUESTO ANNO MI SONO SENTITA MOLTO ISOLATA” – BIANCA BERLINGUER SPARA A PALLETTONI CONTRO LA RAI: “CARTABIANCA C’È, SÌ, MA È SOPPORTATA, NON APPREZZATA. MI SONO MANCATI DEI PUNTI DI RIFERIMENTO AZIENDALI” (DI MARE, TI FISCHIANO LE ORECCHIE?) – “LA POLITICA CONTA MOLTO, TROPPO QUANDO CONDIZIONA CERTE DECISIONI E CERTE NOMINE. CENSURA? HO VISSUTO EPISODI IN CUI MI VENIVA CHIESTO DI RACCONTARE QUELLO CHE STAVA SUCCEDENDO DANDOGLI UNA CARATTERIZZAZIONE PARTICOLARE, MA C’È IL LIBERO ARBITRIO” – VIDEO

Comunicato stampa

Protagoniste della nuova puntata di Belve condotto da Francesca Fagnani in onda questa sera (venerdì 21 maggio) alle 22.55 su Raidue Bianca Berlinguer e Sonia Bruganelli.

La conduttrice di CartaBianca, su Raitre, non si sottrae nemmeno davanti alle domande scomode. Quando Fagnani le chiede se la diverte o la infastidisce quando la chiamano zarina?, Berlinguer risponde: “All’inizio mi infastidiva, ora non più”.

La diverte? “No, divertirmi proprio no. Però non gli do quel connotato così negativo che gli veniva dato nel momento in cui è stato dato, in cui sono stata denominata zarina. Ma è un termine che mi porto appresso da molto tempo”. Una certa attitudine al comando forse? “Al comando sì, al comando lo diceva Ezio Mauro… Forse anche da piccola tendevo un po’ a comandare. E però il comando ha i suoi pregi e i suoi difetti. Bisogna anche essere pronti ad assumersi l’impopolarità del comando e la responsabilità delle scelte che chi dirige deve fare”.

E a una domanda su suo padre – Da figlia, quelle immagini di Enrico Berlinguer che si sente male sul palco a Padova, riesce a guardarle? - la conduttrice di Cartabianca risponde: “Le ho viste solo due volte in tutta la mia vita, perché davvero non riesco a guardarle. Una nel film di Veltroni “Quando c’era Berlinguer”, e un’altra volta sempre in un’occasione di un lavoro di Veltroni. Però per me ancora oggi sono impossibili da guardare, sono troppo dolorose”.

Indomabili, ambiziose, sempre all’attacco e mai gregarie, alle 22.55 le protagoniste di “Belve”’ si riprendono il venerdì sera di Raidue, con la seconda puntata.

Il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, con domande dirette e mai cerimoniose, puntano a far emergere forza e fragilità delle protagoniste, parte quindi con due donne dello spettacolo.

Feroci e fragili, al tempo stesso.

