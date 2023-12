“LA NOTIZIA C’È. ED È BUONA, IN EFFETTI: ACCANTO AI MIGRANTI, LA CHIESA C’È” – DOPO L’INCHIESTA DI “VERITÀ” E “PANORAMA”, SCANDALIZZATI PER I RAPPORTI TRA IL NUMERO 1 DELLA CEI CARDINAL ZUPPI E CASARINI (ACCUSATO DI FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA), IL QUOTIDIANO DEI VESCOVI “AVVENIRE” REPLICA: “L’UNICA TRAMA, IN SENSO LETTERALE, CHE UNISCE I VESCOVI ITALIANI: CARITÀ NELLA VERITÀ” - UN ALTRO MESSAGGIO È GIUNTO INVECE DA PALERMO CON L’INCONTRO, E L’ABBRACCIO, TRA DON LUIGI CIOTTI E LO STESSO CASARINI…

Salvatore Cannavo' per "Il Fatto Quotidiano" - Estratti

Dopo giorni di attacchi mirati da parte del quotidiano La Verità e di Panorama ieri dal mondo della Chiesa italiana sono giunte le prime risposte. Il quotidiano e il settimanale diretti da Maurizio Belpietro pubblicano infatti da giorni stralci dell’inchiesta che vede Luca Casarini accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina tramite l’associazione Mediterranea dando risalto, però, non al cuore dell’accusa (il presunto traffico operato tra Meditarrenea e la compagnia danese Maersk), ma alle conversazioni riservate tra i vari leader della Ong – oltre a Casarini, Beppe Caccia ,e il parroco di bordo Mattia Ferrari – che riguardano il presidente della Cei, cardinal Matteo Zuppi, altri prelati e lo stesso Papa Francesco.

LA TESI DI FONDO degli articoli è che i soldi, ingenti, arrivati dalle varie strutture vaticane, dalle diocesi, e garantiti dallo stesso Pontefice, in realtà siano serviti a Casarini e compagni per interessi personali – “se non arrivano i soldi dai vescovi mi tocca lavorare in un bar”, dice Casarini – e che tutta l’operazione sia stata solo un raggiro degli alti prelati di fatto accusati di aver finanziato con milioni Mediterranea e di aver messo, addirittura, “la

Cei nelle mani di Casarini”. Ieri il quotidiano della Cei, Avvenire, in modo molto asciutto ha dato una prima risposta. “Accoglienza e integrazione, così la Chiesa aiuta i migranti”, il titolo in prima pagina mentre in un corsivo interno, non firmato, si legge: “La notizia c’è. Ed è buona, in effetti: da duemila anni o giù di lì, accanto ai migranti, la Chiesa c’è. La trovi del resto soprattutto nelle situazioni di maggiore vulnerabilità e debolezza. E quindi c’è accanto a chi cerca asilo e un domani lontano da guerre e ingiustizie”.

“Le notizie di questa accoglienza e di questa denuncia”, si legge ancora su Avvenire “trovano spesso la prima pagina”. Anche per dare giusta cittadinanza mediatica a chi la vede quasi sempre negata”. “I nostri lettori – e non solo loro – lo sanno. E sanno pure che questa è l’unica trama, in senso letterale, che unisce i vescovi italiani: carità nella verità. Altro sono le inchieste giudiziarie e i processi di cui ci siamo occupati”.

Un altro messaggio è giunto invece da Palermo con l’incontro, e l’abbraccio, tra don Luigi Ciotti e lo stesso Casarini. L’occasione è stata data da un convegno organizzato dall’istituto gesuita Pedro Arrupe cui ha partecipato anche il vescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che farebbe parte di quella Chiesa finita “in mano” a Meditarranea.

Raggiunto dal Fatto Casarini racconta dell’incontro con i due prelati: “Don Luigi mi ha abbracciato e mi ha detto che lui è con noi. Che non dobbiamo avere paura, né farci intimidire. Ha assicurato che Libera contribuirà alle missioni, in maniera più forte di prima. E ha anche detto che dobbiamo tutti stringerci a Papa Francesco, che è il vero obiettivo di ‘un’odio strutturato, organizzato, agito da professionisti della disinformazione e della demolizione della dignità delle persone’”. Abbraccio anche con il cardinal Lorefice che ha invitato Casarini all’incontro di lunedì prossimo in Cattedrale dove ci saranno il Nunzio apostolico di Damasco e l’arcivescovo di Tunisi.

