“NOTTI OLIMPICHE” SEMBRA UN PROGRAMMA DEL SECOLO SCORSO” – ALDO GRASSO SVELENA SULLA TRASMISSIONE DELLA RAI CONDOTTA DA IACOPO VOLPI: “CONDUZIONE PALUDATA E FORMALE, EX ATLETI OSPITI CON OBBLIGO DI ESSERE BRILLANTI E UN PO’ RIPETITIVI, VOCE UFFICIALE DEL CONI, COMPLICITÀ DA CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE. QUELLI DI EUROSPORT DANNO L’IMPRESSIONE DI ESSERE PIÙ DISTANTI DAI CONDIZIONAMENTI DELL’AMBIENTE ROMANO…”

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

notti olimpiche 8

«Notti olimpiche» condotto da Iacopo Volpi sembra un programma del secolo scorso, come se il tempo non fosse mai passato. Conduzione paludata e formale, ex atleti ospiti con obbligo di essere brillanti e un po’ ripetitivi, voce ufficiale del Coni, presenza fissa di Simona Rolandi, un’atmosfera che sa di chiuso, complicità da Circolo Canottieri Aniene.

notti olimpiche 4

Non si esce da quella triste e tetra metafora dell’«usato sicuro». Usato sì, ma per niente sicuro. Era mal combinato ed evanescente, ma almeno «Il circolo degli anelli» di Alessandra De Stefano (ora corrispondente da Parigi) aveva un suo grado di follia che sparigliava le carte.

Quelli di Eurosport, tanto per fare l’ovvio paragone, non hanno alle spalle l’esperienza e la tradizione della Rai, eppure danno l’impressione di vivere nell’attualità, di essere più attenti al racconto delle gare, di essere più distanti dai condizionamenti dell’ambiente romano. […] se prendiamo un programma come «Place d’Italie», condotto da Marco Cattaneo in diretta da Casa Italia (EuroSport2, canale 211 di Sky, ore 23), ci accorgiamo della grande differenza con «Notti olimpiche». C’è più professionalità, più attenzione alla prestazione degli atleti, più compostezza.

aldo grasso

Due esempi. Su Rai2, l’intervento dell’ex schermitrice Elisa Di Francisca, a proposito delle dichiarazioni della nuotatrice Benedetta Pilato, è parso fuori luogo, non da Rai. Peggio ancora la giustificazione: «Quella frase è infelice, ma io son così, senza filtri», come se l’autorevolezza del conduttore le fosse del tutto indifferente.

Su Eurosport l’ex schermitrice Margherita Granbassi si è comportata con altro stile, cercando di smorzare le polemiche

Place d’Italie Eurosport

[…] «Place d’Italie» è piena di racconti sulle imprese degli atleti, ha come unico obiettivo il cuore delle Olimpiadi e sembra sorretta di una visione più internazionale.

IL CIRCOLO DEGLI ANELLI SOTTO L’ALBERO sara simeoni il circolo degli anelli 3 sara simeoni il circolo degli anelli 4 sara simeoni il circolo degli anelli 2

notti olimpiche 1 notti olimpiche 3 notti olimpiche 9 notti olimpiche 7 aldo grasso notti olimpiche 6 notti olimpiche 2 notti olimpiche 5