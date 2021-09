8 set 2021 20:30

“OCI” PUNTATI ADDOSSO - IERI JOHN ELKANN HA ACCOMPAGNATO IN REDAZIONE A “LA STAMPA” IL FIGLIO QUATTORDICENNE OCEANO NOAH, DETTO OCI. IL RAGAZZINO PRESO IN CUSTODIA DAL DIRETTORE MASSIMO GIANNINI E DAL VICE ANDREA MALAGUTI, CHE LO HANNO PORTATO IN GIRO PER L’INTERA GIORNATA A VEDERE COME SI CONFEZIONA IL QUOTIDIANO DI FAMIGLIA. SARÀ INTERESSATO ALLA CARRIERA DA GIORNALISTA COME IL NONNO ALAIN O PREFERIRÀ QUELLA DA EDITORE?