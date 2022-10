“OGGI POMERIGGIO MI HA DETTO: ‘IO SESSUALMENTE TI PIACCIO, VORRESTI SCOPARE CON ME” – AL “GRANDE FRATELLO VIP” VA IN SCENA IL TRIANGOLO TRA ALBERTO DE PISIS, ANTONELLA FIORDELISI ED EDOARDO DONNAMARIA! – È STATO L’INFLUENCER A CONFIDARSI E CHIARIRSI CON LA SCHERMITRICE, TRA BACETTI E RIVELAZIONI PEPERINE: “A ME PIACE, MA NON IN MANIERA CARNALE”; “NON È ENTRATO COME UN ANGIOLETTO. LECCA IL PIEDE, FA I MASSAGGI, TOCCA LE TETTE E…”

La puntata del Grande Fratello Vip ha dato uno scossone al “triangolo” tra Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nelle scorse ore, Alberto si è infatti confrontato con Antonella riguardo al suo rapporto con Edoardo e, anche se le ha dato il suo benestare per continuare la conoscenza con il ragazzo di Forum, ha parlato di una strana provocazione ricevuta dal coinquilino.

Subito dopo la diretta, Alberto ha sentito l’esigenza di chiarirsi con Antonella, ribadendo di essere davvero interessato a lui, ragion per cui è rimasto spiazzato dal bacio sulla guancia che gli ha dato:

“Se me lo desse Antonino, di cui non me ne frega un cazz0… Mi piace molto personalmente, ci dormo assieme. (ma niente di più, ndDM). A me lui piace veramente. Questo non ti deve sviare da quello che è il tuo percorso con lui, sono felice se lo fate“.

Appena entrambi hanno chiarito che Donnamaria non rispecchia il loro prototipo estetico, ponendo l’accento sul suo essere affascinante e carismatico, De Pisis ha sostenuto che cercherà di farsi passare la cotta per il coinquilino, anche se “non è facile con lui qui davanti agli occhi“.

Ascoltati i dubbi di Antonella, che è rimasta spiazzata dalle critiche che Sonia Bruganelli ha mosso contro “il poco interessato ad entrambi” Edoardo, Alberto ha così fatto una rivelazione inaspettata:

“A me piace, ma non piace esteticamente in maniera carnale. Oggi pomeriggio mi ha detto: ‘Beh, va beh io sessualmente ti piaccio, cioè vorresti sc0pare con me‘. Perché veramente non vorrei, io non lo vedo a livello fisico con lui. (…) E’ registrato, credo che lo manderanno in onda. (…) Lo penso veramente, perché ci sono diversi livelli di come approcciarsi a una persona“.

Oltre a precisare che non è mai capitato in una situazione così difficile in 32 anni, perché “sono più una preda, che un corteggiatore“, De Pisis ha comunque invitato Antonella a fare ciò che vuole con Edoardo, dato che “il problema è mio“. Per la Fiordelisi, Donnamaria ha però sbagliato a provocarlo a livello fisico, soprattutto se sapeva del suo interesse.

“Fatto sta che comunque non è entrato proprio come un angioletto, con te, con Giale, con Daniele, con quell’altra. Lecca il piede, fa il massaggio, tocca le tette di Elenoire“

ha rimarcato Antonella, anche con Alberto che la spronava ad andare avanti nella conoscenza di Edoardo, constatando che “sono più preso emotivamente io” rispetto a lui, che probabilmente ha soltanto stima da amico nei suoi riguardi.