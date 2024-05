“OGGI SCOPRIAMO CHE VESPA IN RAI È UNA SPECIE DI EMARGINATO” – “IL FATTO QUOTIDIANO” SVELENA SULLA “MORBIDA INTERVISTA” RILASCIATA DA “BRU-NEO” AL CORRIERE: “IL SUO UNICO CRUCCIO: ‘SE FOSSI STATO DI SINISTRA, LA MIA CARRIERA SAREBBE STATA PIÙ AGEVOLE. PER ESEMPIO, NON AVREBBERO RIDIMENSIONATO O CERCATO DI CHIUDERE PORTA A PORTA’. POVERACCIO: LA TRASMISSIONE VA IN ONDA ININTERROTTAMENTE DA 29 ANNI” – “VESPA GODE DI UNA STRISCIA QUOTIDIANA E DI UN CONTRATTO MILIONARIO ‘DA ARTISTA’. EPPURE È STATO OSTACOLATO: CHISSÀ COSA AVREBBE OTTENUTO SE L'AVESSERO LASCIATO LAVORARE IN PACE…”

Estratto dal “Fatto quotidiano”

BRUNO VESPA INCAZZATO PER IL MANCATO DUELLO MELONI SCHLEIN

Lunedì Bruno Vespa compie 80 anni, il regalo è una morbida intervista sul Corriere della Sera. Bruno lavora in Rai da quando ne ha 18, ma solo oggi scopriamo che in Viale Mazzini è una specie di emarginato.

[…] Vespa confessa il suo unico cruccio: “Se fossi stato di sinistra, la mia carriera sarebbe stata più agevole”. Perbacco. “Per esempio, non avrebbero ridimensionato o cercato di chiudere Porta a Porta”. Poveraccio: la trasmissione va in onda ininterrottamente, almeno due volte a settimana, da 29 anni; la sigla di Via col vento è risuonata nelle case degli italiani quasi 3500 volte.

giorgia meloni con bruno vespa al forum in masseria

Oggi Vespa gode pure di una striscia quotidiana dopo il Tg1 e di un contratto milionario “da artista” per aggirare il tetto degli stipendi dei giornalisti Rai. Eppure è stato ostacolato: chissà cosa avrebbe ottenuto se l'avessero lasciato lavorare in pace. […] il povero Bruno è un monaco: “Nella Prima Repubblica non ho mai partecipato a riunioni politiche e mai incontrato in privato un solo esponente politico”. Hanno pure provato a farlo fuori – dice – nei primi anni 90, ai tempi della “Rai dei Professori”. A occhio e croce, non ci sono riusciti.

