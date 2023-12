“ORMAI BASTA UNA CAMICIA BIANCA PER SEMBRARE UNA SANTA” – PAOLA FERRARI SVELENA SULL’OSPITATA DI BELEN RODRIGUEZ, IN VERSIONE SANTA MARIA GORETTI, A “DOMENICA IN”: “BELEN E LE SUE CONFESSIONI PROTAGONISTE PER UN’ORA SU RAIUNO…” – I COMMENTI SU TWITTER: “NOBEL PER LA PACE A BELEN, CHE POTEVA CHIEDERE I MILIARDI A NETFLIX E INVECE È ANDATA A DOMENICA IN AFFINCHÉ TUTTI, ANCHE I PENSIONATI E I NON ASPIRAZIONALI, SAPESSERO…” - VIDEO

Belen: "De Martino mi ha tradito con 12 ragazze durante il matrimonio. Ho telefonato a tutte ma alla dodicesima mi sono fermata" #Domenicain pic.twitter.com/OOlcQpJ9Bv — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 3, 2023 Nobel per la pace a Belen, che poteva chiedere i miliardi a Netflix e invece è andata a Domenica In affinché tutti, anche i pensionati e i non aspirazionali, sapessero. — Fabio Vassallo (@vaux_hall) December 3, 2023

[...] Paola Ferrari non ha mai sposato il “politicamente corretto” [...]. Oggi nel mirino è finita Belen Rodriguez, che continua a essere al centro delle cronache mondane. La showgirl nel pomeriggio ha rilasciato una lunga intervista confessandosi nello studio di Domenica In. L’immagine acqua e sapone dell’ex di Stefano De Martino non è passata inosservata agli occhi [...] dell'acuta cronista sportiva della Rai. “Belen e le sue confessioni protagoniste per un’ora su RaiUno - scrive sul proprio profilo Instagram Paola Ferrari - Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa”.

