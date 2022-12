“CON PAOLO VILLAGGIO ABBIAMO PASSATO UNA SOLA NOTTE INSIEME” – EVA ROBIN’S FA 64 E SCODELLA I RICORDI DI VECCHI TRIANGOLI AMOROSI: “VILLAGGIO MI SEGUIVA CON LA MOGLIE E MI DAVANO LA CACCIA IN SARDEGNA” (TIPO "FANTOZZI" CON LA SIGNORINA SILVANI) – LE MOLESTIE SESSUALI QUANDO ERA UNA BAMBINA: "A 13 ANNI INIZIAI AD ASSUMERE ORMONI PER INTERROMPERE LO SVILUPPO E RESTARE ADOLESCENTE PER SEMPRE" - QUANDO NEL 1991 GIANNI BONCOMPAGNI LA SCELSE COME CONDUTTRICE DEL PRESERALE DI ITALIA 1 E IL PISELLO ULTRANUCLEARE...

Marco Vigarani per www.corriere.it

eva robins parla di paolo villaggio a belve

Oggi compie 64 anni Eva Robin’s, volto noto dello spettacolo italiano sin dagli Anni ‘80 e ‘90. Attrice di cinema e di teatro, personaggio televisivo e cantante, da oltre quattro decenni il suo nome è sinonimo di trasgressione, ironia e libertà. Non ha mai voluto nascondere agli occhi del mondo anche le sue verità più intime: dalla transizione parziale alle molestie subite nell’infanzia, dalle frequentazioni vip ai rifiuti eccellenti di alcuni programmi televisivi iconici. Ripercorriamo la vita di un’autentica icona queer.

eva robins a belve 2

Nata a Bologna il 10 dicembre 1958 come Roberto Coatti, durante l’infanzia, subisce molestie sessuali e all’età di tredici anni grazie ad un amico farmacista inizia ad assumere ormoni per interrompere lo sviluppo, desiderando restare adolescente per sempre. Arresta così lo sviluppo di caratteri secondari maschili sviluppando invece seno e forme femminili ma decide negli anni successivi di evitare la chirurgia per completare la transizione. Il suo nome d’arte deriva dal personaggio di Eva Kant, compagna di Diabolik nei fumetti, e dallo scrittore Harold Robbins. Negli anni è nota anche come Eva Robins o Eva Robbins.

eva robins belle al bar

I suoi esordi nel mondo dello spettacolo risalgono alla fine degli Anni 70 come corista di Amanda Lear e proprio la musica è la sua prima passione che la porta nel 1978 ad incidere il singolo “Disco Panther” con lo pseudonimo Cassandra. Dall’anno successivo Eva fa il suo esordio nel cinema spaziando fra vari generi dal thriller alla commedia fino all’erotismo. Lavora anche con Dario Argento in “Tenebre” e con Alessandro Benvenuti in “Belle al bar” che la porta alla candidatura al Nastro d’argento come migliore attrice protagonista. Negli Anni 90 arriva però anche il suo debutto sul palcoscenico televisivo.

Nel 1991 Gianni Boncompagni la sceglie come conduttrice per il preserale di Italia 1 intitolato “Primadonna”, una scelta coraggiosa per la morale dell’epoca. Spente le polemiche con la sua professionalità, Eva però dopo due mesi sceglie di non proseguire. «Avevano costruito un mostro mediatico armato di un pisello ultra nucleare - ha detto a Rolling Stones - così, quando mi sono presentata un po’ borghese, alla maniera familiare delle 19:30, è stata una delusione pazzesca». Nella seconda metà del decennio decide di dedicarsi al teatro che diventa un punto fermo della sua carriera grazie alla proficua collaborazione con il regista Andrea Adriatico.

EVA ROBINS

Riservata in merito ai suoi amori, non ha negato alcune frequentazioni con importanti personaggi pubblici a partire da Paolo Villaggio. «Abbiamo passato solo una notte insieme - ha detto Robin’s -. Mi seguiva con la moglie. Mi davano la caccia in Sardegna». Sembra invece rimandato a data da destinarsi il matrimonio che aveva annunciato come imminente pochi mesi fa: nel suo cuore ci sarebbe da oltre vent’anni una donna molto nota di Bologna, di famiglia borghese. Le nozze sembrano essere saltate proprio per il desiderio di proteggere la compagna dalla vetrina mediatica a cui sarebbe stata esposta.

Eva, che è anche pittrice, è da anni impegnatissima a teatro anche con ruoli di spessore in grandi classici di Shakespeare, Moliere, Cechov e Beckett tanto da avere recentemente rinunciato senza troppi rimpianti alla partecipazione ai più famosi reality show della televisione italiana che l’avevano contattata a partire da “L’isola dei famosi” per arrivare al “GF Vip” fino a “Ballando con le stelle”. Ha spiegato in un’intervista a Rolling Stones: “Se tu vai in questi contenitori, devi mettere in conto di essere tra le sabbie mobili e prima o poi affondi”.

