Valentina Errante per “il Messaggero” - Estratti

Sputi, morsi, graffi, insulti e minacce. Occhiali che volano per strada e magliette strappate. L'arte deve essere verosimile, la realtà no. Per questo Paolo Virzì sarebbe stato poco credibile se nella sceneggiatura di un film avesse previsto una scena con due ex coniugi che si incontrano per caso in un ristorante, lui un regista affermato, lei una nota attrice: si scatenano in una rissa furibonda e improvvisa alla quale assistono il ristoratore e i clienti esterrefatti.

E invece lo scorso giugno tre telecamere hanno ripreso la scena interrotta solo dall'arrivo dei carabinieri: i protagonisti erano lui e la sua ex moglie. Era finita con tutti i partecipanti ì refertati in pronto soccorso, querele reciproche e l'iscrizione sul registro degli indagati dello stesso Virzì e di sua figlia Ottavia per lesioni aggravate, della sua ex, Micaela Ramazzotti, e del nuovo compagno della donna, il personal trainer Claudio Pallitto, anche per violenza privata e minacce.

L'inchiesta della procura di Roma si è conclusa con una richiesta di archiviazione dopo la remissione delle querele. Restano agli atti le versioni diverse fornite dai protagonisti, le foto allegate da Virzì, che mostrano una ferita sulla mano di Ottavia, i graffi sulla sua testa e la maglietta strappata della ragazza, che a un certo punto si rifugia in bagno per sfuggire alla furia della Ramazzotti. Ma anche alcune riprese: quelle delle telecamere del locale dell'Aventino e quelle registrate dalla stessa Ottavia.

(...) il padre, sempre nella versione dell'attrice, «le sputava addosso e la insultava con epiteti quali "brutta me..., mi..."». A quel punto la Ramazzotti avrebbe preso il cellulare di Ottavia e la ragazza, nel tentativo di recuperarlo, l'aveva graffiata al braccio destro, mentre Virzì le aveva stretto il polso sinistro. Poi erano arrivati i carabinieri.

Nella versione del regista, che per primo ha rimesso la querela, è Pallitto a minacciarli dicendo di andare via. Mentre la Ramazzotti balzava addosso a Ottavia, che stava riprendendo la scena, per strapparle di mano il telefono, inseguendola e terrorizzandola. Non solo, il personal trainer, nel racconto del regista, aveva strattonato la ragazza, mentre l'attrice l'aveva raggiunta all'interno del locale, dove si era rifugiata, urlandole: «Ti ammazzo».

Poi l'aggressione fisica: l'attrice, come mostrano anche le immagini, strappa gli occhiali a Virzì e li lancia per strada. Ottavia si rinchiude nel bagno del locale, mentre l'ex moglie del padre cominciava a prendere a pugni la porta urlando: «hai paura vero?». Le telecamere riprendono solo parte della scena. Si sente Virzì che riferendosi a Pallitto dice: «Io ho paura dei criminali» e il personal trainer che replica: «Fai bene, anzi che non timeno».

«In definitiva - conclude la procura che chiede l'archiviazione - dalla visione di tutto il materiale video si vede bene come la Ramazzotti abbia un atteggiamento costantemente aggressivo». La donna per i pm avrebbe colpito più volte e il regista e la figlia alla quale avrebbe preso il telefono, aiutata da Pallitto.

VIRZÌ-RAMAZZOTTI, I TESTIMONI «SI MINACCIAVANO DI MORTE E LEI COLPIVA LA FIGLIA DI LUI»

Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera” - Estratti

Se non il feeling almeno l’accordo giudiziario è ritrovato. L’attrice/regista Micaela Ramazzotti, infine, ritira la querela nei confronti del suo ex, il regista Paolo Virzì. L’ex coppia protagonista di una scenata a base di morsi, sputi, graffi, insulti, minacce la sera del 20 giugno scorso, ritrova la pace ed esce con meno ammaccature del previsto dal filmone nel quale era precipitata.

L’inchiesta per violenza privata e lesioni, con tutte le sue incognite, finisce in archivio. Gli approfondimenti dei carabinieri, coordinati dalla pm Barbara Trotta, hanno ricostruito una mezz’ora di fuoco alla quale hanno preso parte, oltre a Ramazzotti/Virzì anche la figlia maggiorenne del regista, Ottavia, e il nuovo compagno dell’attrice, il trainer Claudio Pallitto.

Una battuta di Ottavia nei confronti di Ramazzotti basta ad appiccare il fuoco. L’ex moglie denuncerà che «Paolo Virzì le sputava addosso e la insultava con epiteti quale “brutta me..., mi...a”». Riferiva ancora Ramazzotti che per almeno due volte aveva preso il cellulare a Ottavia e l’aveva scagliato a terra e che lei, dopo averlo di volta in volta ripreso continuava a fare video».

Gli avventori del locale assistono. La signora N.V.E., stupefatta, vede una «donna con il vestito a fiori (Ramazzotti, ndr)» colpire «l’altra (Ottavia Virzì, ndr) alla testa ed al volto mentre un altro uomo sui 50 anni (Paolo Virzì, ndr) cercava di separarle». Graffi e lividi saranno medicati e documentati al pronto soccorso ma per le umiliazioni non c’è referto che tenga: «Ramazzotti strappava gli occhiali a Virzì gettandoli in strada» annotano i carabinieri, a corredo anche del racconto del proprietario del locale G. P secondo il quale le due donne si sono scambiate schiaffi «mentre la più giovane effettuava anche riprese con il cellulare».

La scena si sposta all’interno con Ottavia Virzì barricata in bagno nel tentativo di sottrarsi all’aggressione. Inutile perché Ramazzotti colpiva e colpiva a pugni la porta gridandole: «Hai paura vero?». Non solo insulti, non solo minacce: il regista allegherà alla querela anche delle foto che mostrano «una ferita sulla mano di Ottavia, la maglietta di lei strappata, un graffio sulla spalla di Ottavia, graffi sulla testa di Virzì».

D’altra parte Ramazzotti denuncia graffi al braccio e al collo. Pallitto temporeggia ma intanto difende la sua compagna e rivolto al regista lo invita a dir grazie: «Anzi che non ti meno...».

