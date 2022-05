“IL PARAGONE HITLER-PUTIN: UNA TOTALE IDIOZIA, VOLGARE PROPAGANDA” - A "NON È L'ARENA" MASSIMO CACCIARI SCATENATO: "I FENOMENI E LE TRAGEDIE CHE STIAMO VIVENDO NON HANNO NULLA A CHE FARE CON QUELLO CHE HA RAPPRESENTATO IL NAZISMO. LO STOP ALLA TRASMISSIONE DI BIANCA BERLINGUER, CARTABIANCA? NON CONFONDIAMO LE GRANDI TRAGEDIE CON LE FARSE, LE LISTE DI PROSCRIZIONE E LE BATTUTE DI CERTI GIORNALISTI CHE MI DANNO DEL PUTINIANO” - VIDEO

Massimo Giletti intervista Massimo Cacciari sulla situazione di guerra in ucraina, il filosofo

Da iltempo.it

GILETTI CACCIARI

“Quando si vuole demonizzare l’avversario è naturale che si usi l’immagine del demonio, cioè il male assoluto. Quando la polemica giunge a questi livelli è fisiologico. Non solo è molto facile e superficiale, è perfettamente idiota. È evidente che i fenomeni e le tragedie che stiamo vivendo non hanno nulla a che fare con quello che ha rappresentato il nazismo e la figura di Hitler, né dal punto di vista ideologico, che quello strategico-politico. Si tratta di una perfetta idiozia, che vale soltanto come volgare propaganda.

cacciari

Ma questo non vale solo per questa guerra, ma per qualsiasi conflitto che ci sia stato dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Se vogliamo parlare di nazismo allora facciamo un discorso sulla straordinarietà dell’esperienza nazionalsocialista anche nei confronti del fascismo. Diciamo nazi-fascismo ma è una stupidaggine, da un punto di vista politico ci fu un’alleanza, ma ideologicamente e culturalmente sono due fenomeni che, se si dovesse ragionare e non è più di moda farlo, andrebbero rigorosamente distinti”.

putin hitler

Giletti chiede poi lumi a Cacciari sul possibile stop alla trasmissione di Bianca Berlinguer, Cartabianca: “Non confondiamo le grandi tragedie con le farse, le liste di proscrizione e le battute di certi giornalisti che mi danno del putiniano… Questa guerra sta avendo delle conseguenze sull’Europa, sta distruggendo ogni idea di unità politica europea, al di là delle apparenze. Tutte queste accuse e liste sono farsa, lasciamole stare, non contano nulla, discutiamo della tragedia e di come possiamo uscirne.

Cartabianca? Non credo che chiuderanno il programma. Se la Rai decide di chiudere un programma è di una gravità assoluta, ma non credo”. “È una donna di grande storia e grande esperienza, lo vedremo…”, sottolinea Giletti, che non ha paura di fare il nome della giornalista di Rai3 e delle polemiche riguardanti il suo programma televisivo.

PUTIN IN VERSIONE HITLER SU UN TABLOID POLACCO vladimir putin in versione hitler putin hitler stalin