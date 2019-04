“PARLATE DELLE MUTANDE DI SALVINI E POI CI CHIEDETE QUALCOSA DI SERIO” – SUPER SCAZZO TRA CARLO CALENDA E ANTONIO PADELLARO A “PIAZZAPULITA” – L’EX MINISTRO SI LAMENTA DEL “CIRCO MEDIATICO” E DELLA COMUNICAZIONE GIALLOVERDE: “IL MITRA, LA NUTELLA, C’È UN CASINO DI FONDO CONTINUO E VOI VI CI DIVERTITE MOLTISSIMO” – LA REPLICA DI PADELLARO: “SE LEI DICESSE QUALCOSA DI FORTE ARRIVEREBBE. MA SE IL VOSTRO MESSAGGIO NON ARRIVA DI CHI È COLPA? AVETE PERSO UN ANNO A FARE NULLA E ORA…” – VIDEO

Da www.repubblica.it

carlo calenda vs antonio padellaro a 'piazzapulita' 10

L'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda oggi leader di Siamo europei e in corsa per l'Europarlamento si scaglia in tv contro Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano. A Padellaro che gli rimprovera di mandare "un messaggio che non arriva", Calenda replica furibondo: "È faticoso!". E alludendo alla comunicazione gialloverde e al riscontro sui media, spiega: "C'è un casino di fondo continuo perché questi fanno una sceneggiata al giorno col mitra, la Nutella, quello abbracciato a un'altra... E voi vi ci divertite moltissimo".

matteo salvini mitra SALVINI MANGIA LA NUTELLA LUIGI DI MAIO VIRGINIA SABA GIUSEPPE CONTE BY OSHO MEME SU LUIGI DI MAIO CHE LIMONA VIRGINIA SABA LUIGI DI MAIO VIRGINIA SABA DA CHI luigi di maio virginia saba

carlo calenda vs antonio padellaro a 'piazzapulita' 1 carlo calenda vs antonio padellaro a 'piazzapulita' 3 carlo calenda vs antonio padellaro a 'piazzapulita' 15 carlo calenda vs antonio padellaro a 'piazzapulita' 2 carlo calenda vs antonio padellaro a 'piazzapulita' 5 carlo calenda vs antonio padellaro a 'piazzapulita' 4 carlo calenda vs antonio padellaro a 'piazzapulita' 8 carlo calenda vs antonio padellaro a 'piazzapulita' 6 carlo calenda vs antonio padellaro a 'piazzapulita' 7 carlo calenda vs antonio padellaro a 'piazzapulita' 12 carlo calenda vs antonio padellaro a 'piazzapulita' 14 carlo calenda vs antonio padellaro a 'piazzapulita' 13 carlo calenda vs antonio padellaro a 'piazzapulita' 11 carlo calenda vs antonio padellaro a 'piazzapulita' 9

IL MITRA DI MATTEO SALVINI BY LUGHINO