“LE PAROLE DI SAVIANO MI SONO STATE TRADOTTE MALE” – DOPO LE CRITICHE ALLO "SGOMORRATO", ANNE APPLEBAUM, GIORNALISTA E SCRITTRICE CHE HA VINTO IL PREMIO PULITZER NEL 2004, FA MARCIA INDIETRO – “SAVIANO HA SPIEGATO CHE LA CRIMEA E IL DONBASS SONO STATI LETTERALMENTE COLONIZZATI DALLA MAFIA RUSSA, IL CHE È OVVIAMENTE VERO” - LO SCRITTORE HA CONFERMATO IL DISGUIDO: “SOLITA DISINFORMAZIONE CIALTRONA” (MA SE E' SOLO UN DISGUIDO, PERCHE' LA APPLEBAUM HA CANCELLATO IL TWEET?)

Da sussidiario.net

roberto saviano

Roberto Saviano: “Guerra in Ucraina? Colpa della mafia”. La risposta di Anne Applebaum

In studio a Che tempo che fa, oltre a Roberto Saviano, per trattare il tema della guerra in Ucraina, c’era come ospite anche Anne Applebaum, giornalista e scrittrice che ha vinto il premio Pulitzer nel 2004.

La saggista americana, attraverso un post su Twitter, inizialmente aveva attaccato il collega. “Sono appena stata in un programma televisivo italiano in cui qualcuno ha ipotizzato che tutta questa guerra sia una battaglia tra la mafia russa e la mafia ucraina. Intuisco che tutti noi vediamo gli eventi attraverso una lente nazionale”, aveva scritto.

anne applebaum

A distanza di qualche ora, tuttavia, ha cancellato il tweet e ne ha pubblicato uno di rettifica. “Il giornalista italiano: Era Roberto Saviano, un vero e coraggioso esperto di criminalità organizzata. Le sue parole mi sono state tradotte male. Stava spiegando che la Crimea e il Donbas sono stati letteralmente colonizzati dalla mafia russa, il che è ovviamente vero”. Successivamente ha condiviso un articolo in cui vengono proposti i suddetti argomenti.

Lo scrittore ha infine confermato il disguido: “Solita disinformazione cialtrona: Anne Applebaum (bastava verificare) ha avuto una traduzione sbagliata. Ci siamo chiariti per email, mi ha invitato a continuare a scrivere di ciò che ho realmente detto, si è dispiaciuta e infatti ha cancellato il tweet nato dal fraintendimento”, ha scritto.

ANNE APPLEBAUM TWEET ORIGINALE ANNE APPLEBAUM

roberto saviano