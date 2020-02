“LA PASSIONE CON AL BANO NON SI È MAI SPENTA” - LOREDANA LECCISO A “CHI”: “CI SENTIAMO PIÙ VOLTE AL GIORNO, FACCIAMO ANCHE VIDEOCHIAMATE, È SEMPRE STIMOLANTE PARLARE CON LUI” - “LA RIVALITÀ CON ROMINA? DA PARTE MIA NON ESISTE. HO PROVATO PIÙ VOLTE A TENDERLE LA MANO MA NON HO MAI AVUTO RISPOSTE. SE 20 ANNI FA AVESSI AVUTO LA CONSAPEVOLEZZA DI OGGI…”

Anticipazione da “Chi”

«La passione con Al Bano non si è mai spenta e, negli anni, è persino aumentata. Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui», dice Loredana Lecciso in un'intervista esclusiva sulla copertina del prossimo numero di Chi in edicola da mercoledì 12 febbraio.

«Insieme abbiamo creato una splendida famiglia, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato. Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso; ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene, vivo un momento felice». E Loredana riguardo al rapporto con Romina Power spiega: «Non ero nella platea a Sanremo perché non ho mai assistito alle performance di Al Bano all'Ariston. Sono stata al gioco su chi scherza sulla nostra rivalità tra me e Romina, ma da parte mia non esiste. Tra l'altro ho provato più volte a tenderle la mano, ma non ho mai avuto risposte».

