“IL PD MI CHIESE DI DARE SUBITO LE DIMISSIONI, MA IO MI RIFIUTAI” - MALENA INTERVISTATA DALLO YOUTUBER ANDREA PANCIROLI (AKA “IL PANCIO”) RACCONTA UN RETROSCENA PICCANTINO DELL’INCROCIO TRA LA SUA CARRIERA POLITICA E QUELLA NEL PORNO: “NON ANDAVO CONTRO LO STATUTO, DOVEVANO ESSERE LORO A PRENDERE LE DISTANZE DA ME” - L’ANEDDOTO SU RENZI, IL RAPPORTO CON ROCCO E LE FINTE NOZZE – VIDEO

Alberto Dandolo per Dagospia

andrea panciaroli aka il pancio 1

"Millennials, una generazione di cavie" è il nuovo format di Andrea Panciroli, in arte il Pancio, mitologico e cliccatissimo youtuber. Dopo anni passati sulla cresta dell'onda con il suo personaggio sessista, drogato e qualunquista, questa volta Andrea Panciroli si presenta come sé stesso in un format in cui intervista alcuni tra i più "importanti" personaggi della sua generazione per interrogarsi sul senso dei social e sulle regole che dovremmo rispettare nel viverlo.

malena intervistata da il pancio

I millennials sono la prima generazione di genitori che devono rispondere ai propri figli degli errori commessi sul web ed è per questo Andrea sente la necessità, da youtuber e da padre, di definire una vera e propria patente del web. Nella prima puntata l’ospite è Malena che rivela un aneddoto su Renzi, memore a suo dire di aver rifiutato di fare una foto con lei e di averla fatta allontanare dalla sicurezza nonostante lei fosse una rappresentate nazionale del PD per “colpa” delle sue scelte lavorative.

malena renzi

malena

Malena inoltre svela anche di quando il PD le chiese telefonicamente di dimettersi, proposta che a sua volta lei respinse al mittente. Malena se la prende con il modello educativo Italico, sostenendo che le donne vengono cresciute con il mito della Vergine e che il sesso viene confinato unicamente alla sua funzione procteativa. "

