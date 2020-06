13 giu 2020 20:09

“PECCATO CHE NON SI FACCIANO PIÙ I PROGRAMMI TELEVISIVI COME QUELLI DI ARBORE” – COSTANZO: "MI HA FATTO PIACERE RIVEDERLO SUI TELESCHERMI, RENZO È UGUALE A SEMPRE. LE MUSICHE SONO PIACEVOLI E GEGÈ TELESFORO, CHE LO ACCOMPAGNA, È SIMPATICO. CHE POSSIAMO DIRE? ERA MEGLIO LA TV DI IERI RISPETTO A QUELLA DI OGGI? FORSE SÌ, FORSE NO. COMUNQUE RENZO: BEN TORNATO" - VIDEO