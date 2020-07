“PEPPE, TI DENUNCIO” – STEFANO DE MARTINO PROVA A FARE IL SIMPATICO CON PEPPE IODICE A “MADE IN SUD” DOPO IL DAGO-SCOOP SULLE CORNA A BELEN CON LA MARCUZZI - IL COMICO LO PUNZECCHIA: “FRATIMO MA CHE HAI COMBINATO? FAI SOLO GUAI, DEVI SMETTERLA. CHE HAI FATTO CON QUELLA CONDUTTRICE? VERAMENTE TE STAI A MAGNANN’ A BARBARA D’URSO?”

Da www.liberoquotidiano.it

STEFANO DE MARTINO PEPPE IODICE - MADE IN SUD

Le battute non mancano per Stefano De Martino. L'ex ballerino di Amici si è presentato sul palco di Made in Sud dopo una settimana di gossip sfrenato che ha visto al centro della rottura con Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e un possibile tradimento.

Tutte vicende smentite dal diretto interessato, ma che hanno scatenato i comici del programma di Rai Due. Primo a scagliarsi contro il conduttore è Peppe Iodice. "Ma che hai combinato? Un'ennesima settimana in cui stai facendo solo guai. Allora! Devi smetterla!", ironizza il comico.

ALESSIA MARCUZZI STEFANO DE MARTINO

E ancora: "Che hai fatto con quella conduttrice? Veramente te stai a magnann' a Barbara d'Urso? Ti piace la vecchiamma". Immediata la replica di De Martino che ironizza, ma non troppo: "Jamme Peppe, ti denuncio, sarebbe la volta buona".

belen rodriguez stefano de martino. alessia marcuzzi, stefano de martino, belen alessia marcuzzi stefano de martino 1 stefano de martino si spoglia stefano de martino 2 emma marrone festeggia la fine della storia tra belen e de martino stefano de martino baywatch belen stefano de martino stefano de martino belen e stefano de martino in puglia 5 stefano de martino stefano de martino stefano de martino osserva giucas casella e amaurys che fanno pipi stefano de martino alessia marcuzzi stefano de martino Belen assia marcuzzi stefano de martino stefano de martino nella notte con Mariana Rodriguez belen stefano de martino belen 7 de martino e alessia marcuzzi mara venier stefano de martino belen stefano de martino santiago belen stefano de martino stefano de martino belen belen e santiago belen rodriguez stefano de martino belen rodriguez stefano de martino de martino trotta made in sud alessia marcuzzi stefano de martino 2 stefano de martino fatima trotta biagio izzo made in sud stefano de martino belen stefano de martino in barca con bionda alessia Marcuzzi stefano de martino alessia marcuzzi belen rodriguez stefano de martino