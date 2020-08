“PERCHÉ KUHN E DOMINGO SONO IN PROGRAMMA ALL’ARENA?” - UNA LETTERA DEL MOVIMENTO “NON UNA DI MENO” ALLA SOVRINTENDENTE CECILIA GASDIA CHIEDE CONTO DELLA SCELTA DEI DUE ARTISTI ACCUSATI DI MOLESTIE – “NOI SIAMO QUELLE CHE LOTTANO PER UN FINALE DIVERSO DELLA CARMEN DI BIZET…”

Da lastampa.it

kuhn

Il movimento «Non Una di Meno» ha scritto una lettera aperta alla sovrintendente della Fondazione Arena di Verona Cecilia Gasdia, lamentando la presenza nel cartellone del programma del festival lirico in corso del direttore d'orchestra austriaco Gustav Kuhn e del tenore spagnolo Plácido Domingo. Entrambi, viene sottolineato, sono stati accusati di molestie e abusi di potere.

domingo

«Le accuse hanno avuto delle conseguenze: indagini, abbandono o allontanamento da prestigiosi incarichi internazionali e cancellazione degli spettacoli dai cartelloni dei principali festival del mondo - viene rilevato -. Verona rappresenta evidentemente un'eccezione».

La lettera è stata sottoscritta da altri movimenti, associazioni e singole persone che saranno rese note sulla pagina Facebook del Movimento.

cecilia gasdia foto di bacco

«Noi siamo quelle che lottano per un finale diverso della Carmen di Bizet - conclude la missiva -.Siamo quelle che non sono disposte a sollevare nessuno e in nome di nulla dalle conseguenze dei propri comportamenti. Siamo quelle che non stanno in silenzio di fronte alla complicità. Siamo quelle che chiedono e le chiedono: perché ci sono voci che contano e altre no?".