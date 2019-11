Da "tvzap.kataweb.it"

jacqueline luna di giacomo 19

Lunedì sera a Live non è la d’Urso è stata ospite Heather Parisi che ha rivelato in modo coraggioso come ben sette anni sia stata vittima di un compagno violento. Poi in studio sono entrati il Umberto Maria Anzolin e i due figli gemelli, Dylan ed Elizabeth. I quattro vivono da anni a Hong Kong.

Nello stesso momento però su Instagram Jacqueline Luna Di Giacomo, secondogenita di Heather Parisi, ha pubblicato una storia con la frase “Perché non chiedete alla Heather dove sono le altre due figlie?”. Già perché nelle recenti interviste di Heather Parisi si parla molto dei due gemelli, ma mai delle due figlie più grandi Rebecca, 25 anni e Jacqueline, 19 anni.

Heather Parisi, le figlie Rebecca e Jacqueline

heather parisi a live non e' la d'urso 3

Rebecca è la primogenita di Heather avuta dall’ex marito l’imprenditore Giorgio Manenti, sposato nel 1993, mentre Jacqueline è la secondogenita avuta con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo.

jacqueline luna di giacomo 16

Le due sorelle sono molto unite come testimonia spesso Jacqueline su Intagram, ma non solo. Insieme ai rispettivi padri si frequentano spesso, tanto che la ragazza subito dopo la domanda rivolta alla d’Urso su che fine avessero fatto le altre figlie, ha pubblicato uno scatto dei 4 insieme a tavola con la scritta “La mia vittoria più grande”.

jacqueline luna di giacomo 10

Jacqueline vive tra l’Italia e gli Stati Uniti e assomiglia tantissimo alla madre, con cui però sembra non avere più rapporti da molto tempo, mentre il padre appare spesso nei suoi scatti accompagnato da frasi d’amore. Per ora però né lei né Heather hanno spiegato i motivi di questo allontanamento.

Tiziana Lapelosa per “Libero quotidiano”

Archiviati i memorabili balletti in tv, le sigle che insistono nella nostra memoria, da «Disco Bambina» a «Cicale» passando per «Crilù» (la sua preferita). È un' altra Heather Parisi quella che sta venendo fuori nei giorni nostri.

jacqueline luna di giacomo 18

Si scopre, ad esempio, che dietro ai suoi mitici costumi, tra cui quel body aderente a strisce colorate trasversali senza una gamba e senza una manica che indossava per cantare «Disco disco sono io sono veemente io è fantastico super fantastico...», dietro a quel tutte noi che volevamo essere lei e trascorrevamo le ore davanti allo specchio nell' improbabile impresa di imitare almeno una delle sue spaccate, si nascondevano bulimia e anoressia e solitudine.

heather parisi a live non e' la d'urso 1

Dietro a tutto questo c' era una ragazza che si imbottiva di girelle, di pasta, di filetto e di dolci. Salvo poi correre in bagno e vomitare tutto, come di recente ha confessato l' artista nel salotto di Silvia Toffanin a Canale 5. E in tante che lottano contro le malattie che hanno a che fare con il cibo si sono riconosciute in lei, 1,63 centimetri di altezza, e 42 chili all' epoca, eppure si sentiva dire che era grassa.

heather parisi anni 80

E nei suoi panni si sono ritrovate, qualche giorno fa, anche le numerose donne vittime di violenza domestica. Che, per la verità, sono rimaste un po' interdette quando la Parisi ha «vomitato» nel salotto di Barbara D' Urso, sempre su Canale 5. Ha detto, la Parisi, di essere stata malmenata da uno dei suoi uomini. Non per un mese o due, ma per sette anni. «Gallina americana» la chiamava il compagno, oltre a riempirla di sberle, calci, pugni.

heather parisi a live non e' la d'urso 5

un pugile legato «Mi sentivo come un pugile legato - ha confessato, - ma dalle violenza fisica una persona guarisce. Sono le minacce, il modo di parlarti e di buttarti giù a farti diventare complessata, ti portano a non amarti più e questo è ancora più pericoloso per una donna». Non fa nomi, l' ex showgirl, non contestualizza le violenze. Non sappiamo chi l' abbia riempita di botte né quando.

heather parisi

E però, dopo questa rivelazione senza nome, ora ci sarà la gara a scavare nella sua vita privata e a puntare il dito contro questo e quell' ex compagno - in questo senso, gli altri fidanzati di Heather non saranno certo contenti. Sappiamo, però, che con le prime due figlie, una avuta a 30 anni e l' altra a 40, i rapporti non sono idilliaci.

«Perché non chiedete alla Heather dove stanno le altre due figlie?», aveva scritto la secondogenita Jacqueline (nata dalla relazione con l' ortopedico Giovanni di Giacomo) taggando la conduttrice Barbara d' Urso. E, in effetti, la Parisi evita di parlarne, ma ha tante parole per i gemelli Dylan ed Elizabeth, avuti a 50 anni dopo aver incontrato l' amore della sua vita, Umberto Anzolin.

heather parisi a live non e' la d'urso 4

reazione dei fan I suoi fan si chiedono perché Heather abbia parlato solo ora. Perché non ha denunciato? E come possono le altre donne trovare il coraggio di farlo se lei, così famosa, non lo ha fatto? Per «vergogna», si sfoga la Cicala della nostra adolescenza, simbolo di femminismo e di forza che ne ha superate di ogni: una madre assente, un padre andato via che lei aveva due anni, la scelta di andare a vivere da sola a 13, il trasferimento a 15 a New York, fino a trovare la rivincita professionale in Italia, dove il provino per la tv lo ha improvvisato sulla scrivania di un dirigente Rai.

heather parisi amici 1

Lei, che abbiamo imparato a conoscere come una donna diventata suo malgrado un simbolo del femminismo per la sua forza, perché ce l' ha fatta da sola, perché l' abbiamo immaginata come una che non si fa mettere i piedi in testa. Una tosta, insomma, ora arruolata quasi di diritto al movimento #MeToo.

lorella cuccarini heather parisi

Una che non si è mai trattenuta (celebri le invettive contro Lorella Cuccarini, che a Fantastico faceva parte del suo corpo di ballo per poi diventarne la protagonista), una che non ha avuto paura di ridiventare mamma in una età che le ovaie ti mandano a quel paese. Insomma, da lei questa confessione «tardiva» non si aspettava.

Speriamo solo che serva a qualcosa.

jacqueline luna di giacomo 5 heather parisi fantastico heather parisi heather parisi fantastico heather parisi fantastico heather parisi amici 2 heather parisi heather parisi col marito umberto maria arcolin jacqueline luna di giacomo 9 jacqueline luna di giacomo 11 jacqueline luna di giacomo 1 jacqueline luna di giacomo 15 jacqueline luna di giacomo 6 jacqueline luna di giacomo 13 jacqueline luna di giacomo 7 jacqueline luna di giacomo 4

jacqueline luna di giacomo 2 jacqueline luna di giacomo 3 jacqueline luna di giacomo 17 jacqueline luna di giacomo 8 heather parisi a live non e' la d'urso 2 jacqueline luna di giacomo 14 jacqueline luna di giacomo 12