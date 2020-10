“PERCHÉ NON ESCONO MAI FOTO DI MATANO COL SUO AMICO SPECIALE?” – LELE MORA A RUOTA LIBERA: “HO AVUTO UN GRANDE AMORE CON CORONA, MA NIENTE SESSO: SIAMO INGLESI. DE MARTINO FA BENE LA SUA VITA. È DIVISO DA BELEN, ORA PUÒ TROMBARE CON CHI VUOLE” – “CONTICINI E DE SICA? AD OGNI ARTISTA VENGONO AFFIBIATI AMANTI, MA VA CHIESTO A LUI NON A ME. E GABRIEL GARKO…”

Da www.today.it

lele mora - foto di massimo sestini

Lele Mora a ruota libera. L'ex agente dei vip ha utilizzato le Instagram Stories per dire la sua a proposito di alcuni dei volti più popolari della tv, dal conduttore della Vita in Diretta Alberto Matano fino all'attore Gabriel Garko di recente finito al centro dell'attenzione mediatica per il coming out al Gf Vip.

alberto matano foto di bacco (4)

Lele Mora su Alberto Matano

'Perché non escono mai foto di matano col suo amico speciale?', chiede un utente su Instagram, e Mora risponde senza filtri. "Perché avrà qualcosa di speciale questo amico. Un giorno lo capiremo. Quando farà outing si saprà tutto".

lele mora

Ricordiamo che in passato fu lo stesso giornalista a rimbalzare ogni pettegolezzo sul suo orientamento sessuale. "E' incredibile - disse in un'intervista - come per colpire qualcuno si utilizzi, ancora oggi, l'orientamento sessuale. E trovo ancor più grave utilizzare questi argomenti per occupare in qualche modo spazi mediatici". E ancora: "Non amo categorie, etichette e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all'operato, non al privato".

CHRISTIAN DE SICA PAOLO CONTICINI

Gabriel Garko e Cristian De Sica

Mora passa poi a parlare di Garko. L'ex agente ha dichiarato di averlo fatto trionfare al concorso ‘Il più bello d’Italia’ nel 1986 e che in seguito ha assecondato il suo desiderio di fare l’attore presentandolo ad Alberto Tarallo, all'epoca a capo della Ares Film, casa di produzione che poi ha prodotto molte fiction Mediaset.

gabriel garko

'Paolo Conticini è l'amante di Cristian De Sica?' chiede poi qualcuno. "Ad ogni artista vengono affibiati amanti, ma va chiesto a lui non a me", replica Lele.

Stefano e Belen

Qualche pettegolezzo anche su Stefano De Martino e Belen Rodriguez, vera e propria coppia regina del gossip italiano, su cui Mora fa aleggiare l'ombra di tradimenti vari (senza far nomi di vittime e carnefici). E, a proposito del ballerino, aggiunge: "De Martino fa bene la sua vita. E' diviso da Belen, ora può trombare con chi vuole".

belen stefano de martino

Mora sposta poi l'attenzione su di sé. E torna a parlare del suo passato. In primis del carcere, dove "a venirmi a trovare sono stati Ornella Muti, Iva Zanicchi, Tessa Gelisio e Sabrina Ferilli". Poi di Fabrizio Corona, suo ex partner professionale: "Ho avuto un grande amore con Corona, ma niente sesso: siamo inglesi".

