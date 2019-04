“PERCHÉ NON L’HANNO CANCELLATO?” – MONTA LA RABBIA DEI PARENTI DEL 54ENNE ROMANO CHE RISCHIA LA PARALISI DOPO LA CADUTA DURANTE LA REGISTRAZIONE DI “CIAO DARWIN” – “NEMMENO DUE RIGHE DI VICINANZA DALLA PRODUZIONE. HANNO DECISO DI SOSPENDERE LA MESSA IN ONDA DICENDO CHE È PER VIA DELLE FESTE, MA È DIFFICILE DA CREDERE. IN PIÙ SEMBRA CHE CI SIANO STATI ALTRI INCIDENTI DURANTE QUEL GIOCO…”

Maria Rosa Tomasello per "La Stampa"

Il gioco scivola nel dramma nella tarda serata di mercoledì 17 aprile, quando la produzione di "Ciao Darwin", programma campione d' ascolti di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, chiama la moglie di Gabriele M., concorrente romano di 54 anni, per avvertirla che il marito ha avuto un incidente durante la registrazione di una delle prove più difficili, quella del Genodrome, un complesso percorso a ostacoli che si conclude con il passaggio su una serie di grandi rulli rotanti.

È in questa fase che l' uomo cade e, secondo quanto racconta ai familiari dal suo letto nella terapia intensiva del reparto di Neurologia del Policlinico Umberto I, batte pesantemente la testa.

«Quando l' ho visto, dal collo in giù non sentiva più nulla, ora avverte solo leggeri segnali alle dita delle mani e dei piedi: i medici non si sono sbilanciati, ma non ci hanno dato molte speranze. Secondo quanto ci è stato riferito ha riportato lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace, impedendogli di respirare» racconta il cugino Stefano Ambrosetti, che gli è legato come un fratello.

Da quel giorno, dice, convive con il senso di colpa: «Lui era entusiasta del programma, io ho contatti con il mondo della tv e gli ho procurato il provino. Prima di andare mi aveva chiesto: "ma sono sicuri questi giochi?", ora prego perché riesca a recuperare».

Dopo l' incidente l' uomo viene trasportato dall' ambulanza a disposizione della produzione all' esterno degli studi Elios di via Tiburtina al pronto soccorso dell' ospedale Sandro Pertini, e da qui al Policlinico, dove viene operato. A una settimana dall' intervento, la prognosi resta riservata e non ci sono bollettini medici ufficiali: «Aveva una stenosi del canale e un danno midollare. È stato operato e decompresso» spiegano i sanitari informalmente.

La moglie Sabrina e il figlio Simone, che stazionano davanti alla terapia intensiva con gli occhi lucidi, preferiscono non parlare: «Per ora conta solo lui, è la priorità, per il resto ci sarà tempo». Ma si sono affidati ai loro avvocati, che avrebbero già presentato un esposto in procura.

Mediaset, nonostante le proteste sui social, non commenta. La partita è in mano all' ufficio legale che sta effettuando una serie di verifiche per accertare la dinamica dell' accaduto in attesa di capire qual è la prognosi esatta. Non è chiaro se Bonolis abbia assistito all' incidente: la presenza del conduttore infatti non è necessaria durante lo svolgimento del Genodrome, perché la puntata integrale viene registrata il giovedì, "montando" la prova effettuata il giorno precedente.

«Un incidente può avvenire, c' è un' assicurazione - spiega Ambrosetti - quello che mi dispiace è il silenzio della produzione su quello che è accaduto, nemmeno due righe di vicinanza. Hanno deciso di sospendere la messa in onda del 26 aprile, dicendo che è per via delle feste, ma è difficile da credere. In più sembra che ci siano stati altri incidenti durante quel gioco, e allora perché non l' hanno cancellato?».

