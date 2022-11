“PERCHÉ LA RAI NON VALORIZZA LA MUSICA ITALIANA CON UN GARA CANORA DI CANZONE INEDITE IN UNA LOCALITÀ BALNEARE LIGURE?” – MAURIZIO CROZZA SPERNACCHIA IL NEOMINISTRO DELLA CULTURA GENNARO SANGIULIANO CHE PROPONE ALLA RAI DI REALIZZARE SERIE TV… GIÀ FATTE! – “HO PENSATO A UN COMMISSARIO SICILIANO CHE VIVE IN UNA TERRAZZA E AMA CUCINARE… CHESSÒ MONTEROMINA…AH, C'È GIÀ MONTALBANO? HANNO PREFERITO IL MARITO” - VIDEO

Da www.corriere.it

MAURIZIO CROZZA IMITA GENNARO SANGIULIANO 3

Maurizio Crozza porta per la prima volta sul palco di Fratelli di Crozza , in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha molte idee originalissime tra cui un festival della canzone italiana: «Perché la Rai non valorizza la musica italiana? Per esempio con una gara canora di canzoni inedite, in una località balneare chessò, ligure…. il Festival di Imperia!»

gennaro sangiuliano 2 MAURIZIO CROZZA IMITA GENNARO SANGIULIANO 1 gennaro sangiuliano 1 MAURIZIO CROZZA IMITA GENNARO SANGIULIANO 2