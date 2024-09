20 set 2024 19:30

“PERCHÉ SGARBI HA DILAPIDATO PARTE DEL SUO TALENTO IN INUTILI TALK SHOW, FACENDOSI COINVOLGERE IN RISSE O IN CONTENZIOSI? LA PATERNALE DI ALDO GRASSO AL CRITICO D’URTO: “È ANCHE VERO CHE MOLTI PERSONAGGI TELEVISIVI VANNO AVANTI PERCHÉ HANNO MESSO A PUNTO UN METODO, MENTRE LUI HA UN CARATTERE, UN DAIMON, CHE POI È QUELLO CHE SEGNA IL DESTINO DI CIASCUNO. PER ALCUNI L’AZIONE È IL CARATTERE, PER LUI LA LEZIONE È IL CARATTERE” – LE LODI DI GRASSO A SGARBI, CHE HA CONDOTTO IL PROGRAMMA FLOP SU MICHELANGELO SU LA7 DI CAIRO, STESSO EDITORE DEL “CORRIERE”…