UN “PESTSELLER” PER POCHI INTIMI - SUI QUOTIDIANI E’ TUTTO UN FIUME DI SALIVA PER LE VENDITE DEL LIBRO DI RENZI, “IL MOSTRO” - LO SMONTA GUIA SONCINI: “ABBIAMO PRESO IN CONSIDERAZIONE L'IPOTESI CHE LA NOTIZIA NON SIA CHE IL LIBRO DI RENZI È IL PIÙ VENDUTO IN ITALIA, MA CHE SIA UN PERIODO IN CUI NON SI VENDE TALMENTE NIENTE DI NIENTE CHE SI VA PRIMI IN CLASSIFICA CON SETTEMILA COPIE?”

Dall’account twitter di Guia Soncini

Abbiamo preso in considerazione l'ipotesi che la notizia non sia che il libro di Renzi è il più venduto in Italia, ma che sia un periodo in cui non si vende talmente niente di niente che si va primi in classifica con settemila copie?

"IL MOSTRO" DI RENZI IN CIMA ALLA TOP TEN DEI LIBRI E LUI ESULTA: "NON ME L'ASPETTAVO"

Estratto dell’articolo di www.repubblica.it

Sotto l'ombrellone, tra solari e pareo, "Il Mostro". Il libro di Matteo Renzi, si intitola così, ed è primo in classifica. Le 192 pagine sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto e sconvolto la sua famiglia si candida dunque a best seller dell'estate. […] Diecimila copie, tra edizione cartacea e ebook, nel giro di un paio di settimane. Tanto ha venduto finora "Il Mostro" (edizioni Piemme)dove il leader di Italia Viva racconta la sua verità sul caso Open e prova a smontare le accuse nei suoi confronti da parte delle procura di Firenze attaccando i magistrati che indagano sulla vicenda. […]