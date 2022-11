“MIA MOGLIE NON È PIÙ IN PAKISTAN, È PARTITA PER L'EUROPA” – IL PADRE DI SAMAN ABBAS, SHABBAR, NON HA OPPOSTO RESISTENZA QUANDO LA POLIZIA PAKISTANA L’HA ARRESTATO – SU DI LUI, E SU ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA, PENDE L’ACCUSA DI OMICIDIO DELLA FIGLIA UCCISA A NOVELLARA PER AVER RIFIUTATO UN MATRIMONIO COMBINATO – IL PROCURATORE DI REGGIO EMILIA, GAETANO PACI, “SPERIAMO CHE I TEMPI DELL'ESTRADIZIONE SIANO BREVI” – NEL FRATTEMPO SI CERCA LA MOGLIE, ULTIMA LATITANTE DELLA FAMIGLIA…