L’ex pornostar ed oggi mistress Sonia Eyes è molto nota tra i giovani amanti dei social come influencer in cui dispensa consigli sul sesso e impartisce lezioni dettagliate su come farlo al meglio. L’ex reginetta a luci rosse dichiara quanto segue: “Ogni giorno mi contattano tantissimi ragazzi giovani perché vogliono un incontro di sesso con me, tanti di loro mi identificano nella versione maiala della loro mamma, è una sorta di perversione incestuosa che hanno! L’ultimo film hard che ho girato si chiamava “Figlio Mio” ed era un incesto, per riassumere la trama io ero la mamma che si scopava il figlio...oggi faccio incontri di sesso con i giovanissimi grazie a questo film.

Tanti altri mi contattano per avere lezioni su come si fa sesso orale o su come pratica un cunnilingus, io sono “la dea della pompa imperiale” quindi immaginate un po’ quanta passione ci metto in ciò che faccio! I miei slave invece sono tanti, e mi fanno le richieste più disparate: essere calpestati, umiliati, schiavizzati anche nella maniera più brutale...Pensare che fino vent’anni ero vittima di bullismo, ero grassottella, cantavo nel coro della chiesa, avevo gli occhialoni e i brufoli...oggi invece mi sento una donna amata e molto corteggiata!”

