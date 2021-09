“POVERINA, NON MI SEI MAI PIACIUTA PERCHE’ LA STRONZAGGINE NON E’ INTELLIGENZA. E GETTARE MERDA NON E’ CRITICA”

Lettera di Francesca Barra a Dagospia

Caro Dago, In questi mesi di attese e di gioie, altalenanti e incerte come tutti gli Inizi di gravidanze (e la nostra precedente drammatica esperienza ci ha fatto essere prudenti), viene condivisa, prima da Chi e poi da noi, la notizia della nostra gravidanza.

Guia Soncini ci tiene a sottolineare (questa volta con nomi e cognomi, di solito giocava ai sottintesi) che a giugno avevo negato la notizia della gravidanza apparsa sulla copertina di un noto settimanale.

RISPONDO A QUESTA SCHIFEZZA PER MOTIVI CHE RIGUARDANO Proprio i COLLEGHI.

1) QUANDO HANNO SCATTATO LE FOTO ED ERO A ROMA NON ERO INCINTA.

2) QUANDO HO LETTO L’ARTICOLO E AVEVO FATTO LE BETA - CHI HA FIGLI O CERCA UNA GRAVIDANZA SA CHE NON VUOL DIRE CERTEZZA E SERENITÀ- E HO LETTO L’ARTICOLO IN CUI CITAVA SOLO LA MIA PERDITA PRECEDENTE (CHE BELLA INIEZIONE DI SPERANZA), HO TROVATO LA COSA DI PESSIMO GUSTO. Ho voluto sdrammatizzare citando la pancia di Claudio per esorcizzare lecite paure . Credo mi capirete: non avevo ancora fatto una visita specialistica!!!

MA LEI PROPRIO OGGI PENSA DI GETTARE VELENO. Con garbo vorrei concludere che entrare a gamba tesa in una splendida e delicata notizia, gettando fango, ci fa schifo, ma non fa niente. Evviva l’amore, auguro il meglio alla Soncina. E quando vivrà simili esperienze, non conosco la sua storia, quindi magari sarà anche così per lei, capirà quanto si è vulnerabili, delicati, fragili, impauriti. Accanirsi con una donna incinta è da …da… non mi viene.

Grazie Francesca e Claudio

BARRA-SANTAMARIA

